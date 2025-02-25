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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125909 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149027 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140079 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117976 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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ЦПД спростував чутки про отримання грошової допомоги через заяву на сайті Уряду

ЦПД спростував чутки про отримання грошової допомоги через заяву на сайті Уряду

Київ • УНН

 • 24582 перегляди

ЦПД спростував неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги через заявки на сайті Урядового контактного центру. Достовірна інформація про допомогу доступна лише на ресурсах Мінсоцполітики та Порталі держпослуг.

Мережею ширяться неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

У мережі поширюються повідомлення про нібито можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає ЦПД, ця інформація не відповідає дійсності.

Зокрема, достовірна інформація про пільги й допомогу для населення України міститься на ресурсах Міністерства соціальноі‌ політики та на Порталі державних послуг. 

ЦПД рекомендує громадянам довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

росія готує інформаційну атаку на Європу та Україну: плани спецслужб рф21.02.25, 12:20 • 115226 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
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