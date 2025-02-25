ЦПД спростував чутки про отримання грошової допомоги через заяву на сайті Уряду

Мережею ширяться неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

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У мережі поширюються повідомлення про нібито можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру - йдеться у повідомленні.

Як зазначає ЦПД, ця інформація не відповідає дійсності.

Зокрема, достовірна інформація про пільги й допомогу для населення України міститься на ресурсах Міністерства соціальноі‌ політики та на Порталі державних послуг.

ЦПД рекомендує громадянам довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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