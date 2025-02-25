ЦПД спростував чутки про отримання грошової допомоги через заяву на сайті Уряду
Київ • УНН
ЦПД спростував неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги через заявки на сайті Урядового контактного центру. Достовірна інформація про допомогу доступна лише на ресурсах Мінсоцполітики та Порталі держпослуг.
Мережею ширяться неправдиві повідомлення про можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
У мережі поширюються повідомлення про нібито можливість отримання грошової допомоги для населення через подання заявки на сайті Урядового контактного центру
Як зазначає ЦПД, ця інформація не відповідає дійсності.
Зокрема, достовірна інформація про пільги й допомогу для населення України міститься на ресурсах Міністерства соціальноі політики та на Порталі державних послуг.
ЦПД рекомендує громадянам довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
росія готує інформаційну атаку на Європу та Україну: плани спецслужб рф21.02.25, 12:20 • 115226 переглядiв