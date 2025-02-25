ЦПД опроверг слухи о получении денежной помощи через заявление на сайте Правительства

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 67211 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 81767 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 90837 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 94307 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 105662 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
25 февраля, 05:50 • 105469 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 127042 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115187 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 110027 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105933 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 110081 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 113127 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 112155 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117418 просмотра
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

07:49 • 103554 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117418 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 178799 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 258100 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 261775 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 236354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 4929 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 45224 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 72002 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 128948 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 144606 просмотра
Актуальное
ЦПД опроверг слухи о получении денежной помощи через заявление на сайте Правительства

ЦПД опроверг слухи о получении денежной помощи через заявление на сайте Правительства

Киев  •  УНН

 • 7340 просмотра

Read in English

ЦПД опроверг ложные сообщения о возможности получения денежной помощи через заявки на сайте Правительственного контактного центра. Достоверная информация о помощи доступна только на ресурсах Минсоцполитики и Портале госуслуг.

В сети распространяются ложные сообщения о возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

В сети распространяются сообщения о якобы возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра

- говорится в сообщении.

Как отмечает ЦПД, эта информация не соответствует действительности.

В частности, достоверная информация о льготах и помощи для населения Украины содержится на ресурсах Министерства социальной политики и на Портале государственных услуг. 

ЦПД рекомендует гражданам доверять только верифицированным источникам информации.

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф21.02.25, 12:20 • 114718 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы