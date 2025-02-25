ЦПД опроверг слухи о получении денежной помощи через заявление на сайте Правительства
Киев • УНН
ЦПД опроверг ложные сообщения о возможности получения денежной помощи через заявки на сайте Правительственного контактного центра. Достоверная информация о помощи доступна только на ресурсах Минсоцполитики и Портале госуслуг.
В сети распространяются ложные сообщения о возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
В сети распространяются сообщения о якобы возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра
Как отмечает ЦПД, эта информация не соответствует действительности.
В частности, достоверная информация о льготах и помощи для населения Украины содержится на ресурсах Министерства социальной политики и на Портале государственных услуг.
ЦПД рекомендует гражданам доверять только верифицированным источникам информации.
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