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Соцсеть Х распространяет фейк якобы от New York Post для дискредитации Зеленского - ЦПД

Соцсеть Х распространяет фейк якобы от New York Post для дискредитации Зеленского - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 8645 просмотра

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В соцсети X распространяется фейковое видео от имени New York Post о выплате USAID 4 млн долларов журналу Time. Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о подкупе для признания Зеленского «Человеком года».

От имени американского издания New York Post в соцсети Х распространяется фейковое видео с информацией, направленной на дискредитацию президента Владимира Зеленского. Речь идет о том, что президента Украины за деньги якобы предлагают назвать «Человеком года».

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time 4 млн долларов, чтобы назвать президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года»

- говорится в сообщении. 

Эта информация не соответствует действительности, а видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post. ЦПД напоминает, что подобные вбросы создаются с целью дискредитации Зеленского на международной арене, и призывает доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним,

Ранее ЦПИ сообщал, что в сети распространяются ложные сообщения о возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра.

Эта информация не соответствует действительности, а достоверная о льготах и помощи населению содержится на ресурсах Министерства социальной политики и на Портале государственных услуг. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
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