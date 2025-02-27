Соцсеть Х распространяет фейк якобы от New York Post для дискредитации Зеленского - ЦПД
Киев • УНН
В соцсети X распространяется фейковое видео от имени New York Post о выплате USAID 4 млн долларов журналу Time. Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о подкупе для признания Зеленского «Человеком года».
От имени американского издания New York Post в соцсети Х распространяется фейковое видео с информацией, направленной на дискредитацию президента Владимира Зеленского. Речь идет о том, что президента Украины за деньги якобы предлагают назвать «Человеком года».
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time 4 млн долларов, чтобы назвать президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года»
Эта информация не соответствует действительности, а видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post. ЦПД напоминает, что подобные вбросы создаются с целью дискредитации Зеленского на международной арене, и призывает доверять только верифицированным источникам информации.
Напомним,
Ранее ЦПИ сообщал, что в сети распространяются ложные сообщения о возможности получения денежной помощи для населения через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра.
Эта информация не соответствует действительности, а достоверная о льготах и помощи населению содержится на ресурсах Министерства социальной политики и на Портале государственных услуг.