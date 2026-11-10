Убитые, пропавшие без вести и депортированные: Лубинец обнародовал шокирующие данные о преступлениях рф против украинских детей

Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Россия депортировала более 20 тысяч детей, под угрозой незаконного перемещения находятся еще 1,6 млн малолетних и несовершеннолетних, а от агрессии вооруженных сил РФ пострадали тысячи маленьких украинцев. Однако реальные масштабы преступлений могут быть значительно больше, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям для проверки информации. Такие данные 10 ноября обнародовал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации третьего специального доклада, посвященного нарушениям прав украинских детей со стороны страны-агрессора, передает УНН.

Под угрозой депортации остается более миллиона детей

По словам омбудсмена, Россия проводит целенаправленную государственную политику в отношении украинских детей еще с 2014 года. После оккупации Крыма российские власти начали применять механизмы депортации, принудительного перемещения, милитаризации и идеологического влияния на несовершеннолетних. Лубинец подчеркнул, что нарушения прав украинских детей носят системный характер и не ограничиваются периодом полномасштабного вторжения.

Мы отдельно всегда подчеркиваем, что Российская Федерация похищает украинских детей с 2014 года. Как только российская армия оккупировала украинский Крым, автоматически сразу запустилась государственная система Российской Федерации, направленная на депортацию, милитаризацию, индоктринацию украинских детей - сказал он.

Омбудсмен также обратил внимание на то, что тысячи детей уже депортировали, тогда как значительному количеству маленьких украинцев только угрожает незаконное перемещение.

Около 1,6 миллиона украинских детей с 2022 года остаются под угрозой депортации и принудительного перемещения. Я не зря останавливаюсь на этой цифре, чтобы весь мир понимал масштабы потенциальной трагедии украинской нации - озвучил цифры Лубинец.

В то же время, по его словам, установить точное количество детей, которых российские власти фактически вывезли с оккупированных территорий, чрезвычайно сложно. Проблема заключается прежде всего в невозможности независимо проверить информацию о детях, которые находятся на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

Россия сама сообщала о сотнях тысяч вывезенных украинских детей

Омбудсмен отметил, что о масштабном перемещении украинских несовершеннолетних свидетельствуют, в частности, данные, которые ранее обнародовала сама российская сторона. По его словам, в 2022 году несколько российских источников сообщали о вывозе более 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

Кроме того, в упомянутом Лубинцом отчете за 2025 год фигурирует показатель в 733 тысячи детей, перемещенных из Украины в РФ. При этом омбудсмен подчеркнул, что речь идет об информации, которую необходимо отличать от официально верифицированных Украиной случаев.

Подтверждено более 20 тысяч случаев депортации: Лубинец озвучил статистику преступлений

Во время презентации специального доклада Уполномоченный Верховной Рады обнародовал верифицированные данные о детях, пострадавших в результате российской агрессии.

Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Согласно приведенным им показателям, по состоянию на момент выступления:

770 украинских детей погибли в результате действий российской армии;

3 018 детей получили ранения;

2 349 детей считаются пропавшими без вести;

23 ребенка пострадали от сексуального насилия;

20 651 ребенок фигурирует в верифицированных случаях депортации или принудительного перемещения.

Лубинец отдельно подчеркнул, что приведенные показатели не отражают полной картины преступлений, поскольку украинские органы власти не имеют возможности проверить все случаи на временно оккупированных территориях.

Я обращаю ваше внимание, что эти цифры верифицированы на территории, которую контролирует украинское правительство. На самом деле цифры детей, которые погибли, были ранены или пропали без вести на временно оккупированной территории Украины, не верифицируются украинскими властями, поскольку у нас нет фактического доступа к этой территории - подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

По словам омбудсмена, именно отсутствие доступа к оккупированным территориям остается одним из главных препятствий для установления реального количества пострадавших детей.

И мы понимаем, что цифры намного-намного выше - резюмировал Лубинец.

Украина представила третий специальный доклад о преступлениях против детей: о чем в нем говорится

Во время выступления Лубинец также представил специальный доклад "Стойкие!", посвященный системному бесчеловечному обращению Российской Федерации с украинскими детьми. Документ содержит анализ государственной политики РФ в отношении несовершеннолетних и демонстрирует системный характер нарушений их прав.

Омбудсмен отметил, что это уже третий специальный доклад институции Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, посвященный положению украинских детей на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации.

В этом документе мы проанализировали и показали системность государственной политики Российской Федерации в отношении украинских детей - пояснил Уполномоченный по правам человека.

По словам омбудсмена, такая работа охватывает поиск и документирование правды о преступлениях против украинских детей, а также разработку конкретных предложений для совместных действий национальных органов власти и международных партнеров. К подготовке материалов к нынешнему докладу присоединились представители общественных и международных организаций, среди которых Региональный центр прав человека, Центр гражданского просвещения "Альменда", Центр прав человека ZMINA, благотворительный фонд "Восток SOS", Global Rights Compliance и другие партнеры.

От депортации до милитаризации: как документируют нарушения прав детей

Лубинец напомнил, что первый специальный доклад о положении украинских детей институция омбудсмена представила в 2023 году. Документ назывался "Нераспустившиеся" и был посвящен нарушениям прав детей на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Основное внимание тогда уделили депортации, принудительному перемещению, милитаризации и индоктринации украинских детей.

Нынешний доклад продолжает эту работу, сосредотачиваясь на системности российской государственной политики в отношении украинских несовершеннолетних. Омбудсмен подчеркнул, что проблема выходит далеко за рамки отдельных случаев нарушения прав детей. По его словам, речь идет о целенаправленных действиях государства-агрессора, которые продолжаются более десяти лет.

В завершение Лубинец напомнил о принципе, закрепленном в Женевской декларации прав ребенка 1924 года, согласно которому человечество должно дать ребенку лучшее из того, что имеет. Вместо этого украинские дети с 2014 года сталкиваются с противоположной реальностью: вместо защиты их прав они подвергаются насилию и другим преступлениям со стороны Российской Федерации.

Напомним

В июне 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели по меньшей мере 707 детей из-за агрессии РФ. Он подчеркнул необходимость наказания за эти преступления.