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Усик увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Усик увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Київ • УНН

 • 30619 перегляди

Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.

Український боксер Олександр Усик потрапив до десятки спортсменів, які у 2024 році отримали найбільшу суму доходів. Про це стало відомо з опублікованого на порталі Sportico рейтингу, пише УНН

Деталі 

Згідно з рейтингом Олександр Усик разом з Тайсоном Ф'юрі в загальному заробили $260 мільйонів за два бої в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у 2024 році. Український боксер, який став чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO, заробив у 2024 році  $122 мільйони.

Загалом, до топ-10 увійшли спортсмени різних видів спорту: двоє боксерів, пʼятеро футболістів, один гольфіст та ще двоє баскетболістів. 

Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;

Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;

Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;

Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;

ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;

Неймар (футбол) – 133 млн;

Олександр Усик (бокс) – 122 млн;

Карім Бензема (футбол) – 116 млн;

Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;

Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо 

Як писав УНН, український боксер Олександр Усик заявив, що планує піти з боксу в найближчі два роки. Зокрема, в його карʼєрі залишилося два бої.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Спорт
krishtianu-ronalduКріштіану Роналду
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
ukrainaУкраїна
lionel-messiЛіонель Мессі
oleksandr-usykОлександр Усик

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