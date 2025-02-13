Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Украинский боксер Александр Усик попал в десятку спортсменов, которые в 2024 году получили наибольшую сумму доходов. Об этом стало известно из опубликованного на портале Sportico рейтинга, пишет УНН.

Детали

Согласно рейтингу Александр Усик вместе с Тайсоном Фьюри в общем заработали $260 миллионов за два боя в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в 2024 году. Украинский боксер, который стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO, заработал в 2024 году $122 миллиона.

В общем, в топ-10 вошли спортсмены разных видов спорта: двое боксеров, пятеро футболистов, один гольфист и еще двое баскетболистов.

Криштиану Роналду (футбол) - 260 млн долларов;

Стефен Карри (баскетбол) - 153,8 млн;

Тайсон Фьюри (бокс) - 147 млн;

Лионель Месси (футбол) - 135 млн;

ЛеБрон Джеймс (баскетбол) - 133,2 млн;

Неймар (футбол) - 133 млн;

Александр Усик (бокс) - 122 млн;

Карим Бензема (футбол) - 116 млн;

Килиан Мбаппе (футбол) - 110 млн;

Джон Рам (гольф) - 105,8 млн.

Напомним

Как писал УНН, украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует уйти из бокса в ближайшие два года. В частности, в его карьере осталось два боя.