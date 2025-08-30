$41.260.00
Ексклюзив
10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 195350 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Португалія передала футболку Жоти з номером "21" близькому другові Невешу

Київ • УНН

 46 перегляди

Рубен Невеш успадкує футболку з номером 21 Діогу Жоти в збірній Португалії. Це рішення прийнято на честь пам'яті загиблого форварда, який помер в автокатастрофі 3 липня.

Португалія передала футболку Жоти з номером "21" близькому другові Невешу

Футболку Діогу Жоти з номером "21" у збірній Португалії успадкує давній друг і товариш по команді покійного форварда Рубен Невеш, повідомив у п'ятницю головний тренер Роберт Мартінес, пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Мартінес виступив, оголосивши свій перший склад збірної Португалії після того, як колишня зірка "Ліверпуля" та збірної Португалії загинув разом зі своїм братом Андре Сілвою в автокатастрофі на півночі Іспанії 3 липня.

"Це перший робочий табір без Діогу Жоти, - сказав Мартінес. - Ми знаємо, що Діогу означав для кожного з нас, який вплив він мав на наше життя. Ми хочемо щодня вшановувати його пам'ять".

"Він буде з нами і буде ще однією силою у досягненні наших цілей. Приклад Діогу Жоти - це світло для нас. (...) У цій новій подорожі до кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року кількість гравців становить 23 + 1, тобто Діогу", - вказав він.

Невеш, один з найближчих друзів Жоти після років, проведених разом у національних збірних Португалії та в клубних командах ФК "Порту" та "Вулверхемпстед", ніс труну на похороні Жоти. Останній виступ Жоти за Португалію відбувся під час перемоги команди над Іспанією у фіналі Ліги націй у червні.

"Ми тут, щоб боротися та зробити все можливе для досягнення нашої мрії. Також можу повідомити, що номер на футболці Діогу Жоти, 21, тепер передається Рубену Невешу, і тому він залишається з усіма нами на полі", - сказав Мартінес.

Як і Мартінес, Невеш також висловив свою рішучість виграти перший титул чемпіона світу для Португалії на честь Жоти.

Доповнення

Португалія розпочинає свою боротьбу за кваліфікацію на чемпіонат світу наступного року в Північній Америці з кваліфікаційних матчів проти Вірменії та Угорщини 6 та 9 вересня відповідно. До складу команди Мартінеса входили 40-річна зірка Кріштіану Роналду та його новий товариш по команді "Аль-Наср" Жоау Фелікс.

Юлія Шрамко

