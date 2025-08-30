Португалія передала футболку Жоти з номером "21" близькому другові Невешу

Футболку Діогу Жоти з номером "21" у збірній Португалії успадкує давній друг і товариш по команді покійного форварда Рубен Невеш, повідомив у п'ятницю головний тренер Роберт Мартінес, пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Мартінес виступив, оголосивши свій перший склад збірної Португалії після того, як колишня зірка "Ліверпуля" та збірної Португалії загинув разом зі своїм братом Андре Сілвою в автокатастрофі на півночі Іспанії 3 липня.

"Це перший робочий табір без Діогу Жоти, - сказав Мартінес. - Ми знаємо, що Діогу означав для кожного з нас, який вплив він мав на наше життя. Ми хочемо щодня вшановувати його пам'ять".

"Він буде з нами і буде ще однією силою у досягненні наших цілей. Приклад Діогу Жоти - це світло для нас. (...) У цій новій подорожі до кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року кількість гравців становить 23 + 1, тобто Діогу", - вказав він.

Невеш, один з найближчих друзів Жоти після років, проведених разом у національних збірних Португалії та в клубних командах ФК "Порту" та "Вулверхемпстед", ніс труну на похороні Жоти. Останній виступ Жоти за Португалію відбувся під час перемоги команди над Іспанією у фіналі Ліги націй у червні.

"Ми тут, щоб боротися та зробити все можливе для досягнення нашої мрії. Також можу повідомити, що номер на футболці Діогу Жоти, 21, тепер передається Рубену Невешу, і тому він залишається з усіма нами на полі", - сказав Мартінес.

Як і Мартінес, Невеш також висловив свою рішучість виграти перший титул чемпіона світу для Португалії на честь Жоти.

Доповнення

Португалія розпочинає свою боротьбу за кваліфікацію на чемпіонат світу наступного року в Північній Америці з кваліфікаційних матчів проти Вірменії та Угорщини 6 та 9 вересня відповідно. До складу команди Мартінеса входили 40-річна зірка Кріштіану Роналду та його новий товариш по команді "Аль-Наср" Жоау Фелікс.