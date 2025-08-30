$41.260.00
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Португалия передала футболку Жоты с номером "21" близкому другу Невешу

Киев • УНН

Рубен Невеш унаследует футболку с номером 21 Диогу Жоты в сборной Португалии. Это решение принято в честь памяти погибшего форварда, который умер в автокатастрофе 3 июля.

Португалия передала футболку Жоты с номером "21" близкому другу Невешу

Футболку Диогу Жоты с номером "21" в сборной Португалии унаследует давний друг и товарищ по команде покойного форварда Рубен Невеш, сообщил в пятницу главный тренер Роберт Мартинес, пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Мартинес выступил, объявив свой первый состав сборной Португалии после того, как бывшая звезда "Ливерпуля" и сборной Португалии погиб вместе со своим братом Андре Силвой в автокатастрофе на севере Испании 3 июля.

"Это первый рабочий лагерь без Диогу Жоты, - сказал Мартинес. - Мы знаем, что Диогу значил для каждого из нас, какое влияние он оказал на нашу жизнь. Мы хотим каждый день чтить его память".

"Он будет с нами и будет еще одной силой в достижении наших целей. Пример Диогу Жоты - это свет для нас. (...) В этом новом путешествии к квалификации на Чемпионат мира 2026 года количество игроков составляет 23 + 1, то есть Диогу", - указал он.

Невеш, один из ближайших друзей Жоты после лет, проведенных вместе в национальных сборных Португалии и в клубных командах ФК "Порту" и "Вулверхэмптон", нес гроб на похоронах Жоты. Последнее выступление Жоты за Португалию состоялось во время победы команды над Испанией в финале Лиги наций в июне.

"Мы здесь, чтобы бороться и сделать все возможное для достижения нашей мечты. Также могу сообщить, что номер на футболке Диогу Жоты, 21, теперь передается Рубену Невешу, и поэтому он остается со всеми нами на поле", - сказал Мартинес.

Как и Мартинес, Невеш также выразил свою решимость выиграть первый титул чемпиона мира для Португалии в честь Жоты.

Дополнение

Португалия начинает свою борьбу за квалификацию на чемпионат мира в следующем году в Северной Америке с квалификационных матчей против Армении и Венгрии 6 и 9 сентября соответственно. В состав команды Мартинеса входили 40-летняя звезда Криштиану Роналду и его новый товарищ по команде "Аль-Наср" Жоау Феликс.

Юлия Шрамко

