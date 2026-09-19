Кейн побив рекорд Бундесліги, який тримався майже 50 років

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн у матчі проти "Юніона" забив свій 100 та 101-й гол у Бундеслізі, чим встановив унікальне досягнення в історії чемпіонату Німеччини, ставши найшвидшим футболістом, який забив понад сотню голів за мінімальну кількість матчів, передає УНН.

У рамках 4 туру Бундесліги, мюнхенська "Баварія" зустрілася із берлінським "Юніном". Поєдинок завершився на користь мюнхенців, які розтрощили берлінську команду з рахунком 7:0, а Гаррі Кейн оформив дубль.

Ці два голи дозволили англійцю встановити унікальне досягнення - Кейн став найшвидшим футболістом в історії Бундесліги, який забив 100 голів - для цього йому вистачило 98 матчів.

Попередній рекорд, який тримався 49 років, належав Дітер Мюллеру, якому, щоб забити 100 голів, знадобилося 129 ігор.

Останнім часом ми перемагали та забивали, але нам не вдавалося вийти на найвищий рівень. Сьогодні було важливо нарешті зіграти саме так, особливо безпосередньо перед паузою на матчі збірних. Я дуже пишаюся тим, що забив 101 гол у Бундеслізі так швидко. Мені сподобалася кожна секунда. Граючи з Майклом Олісе, Луїсом Діасом, Джамалом Мусіалою, я знаю, що моменти будуть. Дякую команді та клубу, мати таку статистику - це чудово. Продовжуймо в тому ж дусі