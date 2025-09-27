$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 44860 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88094 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36774 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35967 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34517 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25712 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49117 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51220 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49909 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30373 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Кейн побив рекорд Роналду та Голанда за 100 голами у топ-5 євролігах

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн забив 100-й гол за клуби топ-5 європейських ліг у 104 матчах, перевершивши показники Кріштіану Роналду та Ерлінга Голанда. Це сталося у матчі Бундесліги проти "Вердера", де "Баварія" здобула перемогу з рахунком 4:0.

Кейн побив рекорд Роналду та Голанда за 100 голами у топ-5 євролігах

Нападник футбольного клубу "Баварія" Гарі Кейн побив рекорд Кріштіану Роналду та Ерлінга Голанда із 100-м голом за клуби топ-5 європейських ліг. Сталося це у матчі п'ятого туру Бундесліги проти "Вердера" (4:0), пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Мюнхенці, які мали максимум очок після чотирьох турів, у черговому матчі чемпіонату протистояли "Вердеру", який посідав 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Підопічні Венсана Компані відкрили рахунок на 22-й хвилині, а перед перервою найкращий бомбардир команди Гарі Кейн подвоїв перевагу, заробивши пенальті і реалізувавши його.

На 65-й хвилині Кейн зробив дубль після пасу Луїса Діаса, а підсумковий рахунок встановив Конрад Лаймер, який довершив розгромну перемогу команди - 4:0.

100 голів Кейна було забито лише у 104 матчах, що є найшвидшим показником, який хтось досягав у клубі з п'яти найкращих ліг Європи цього століття. Ерлінгу Голанду та Кріштіану Роналду знадобилося 105 ігор, щоб забити 100 голів за "Манчестер Сіті" та "Реал Мадрид" відповідно.

"Я точно знав про цей рекорд. Важко було не чути про нього чи не бачити його. Так, це велике досягнення, по-перше, досягти 100 голів за будь-який клуб - це дивовижне досягнення. Такий клуб, як "Баварія", є особливим. А потім зробити це за рекордний час, на одну гру менше, ніж у деяких чудових гравців - Роналду - один з найкращих усіх часів, Голанд на шляху до того, щоб стати великим", – сказав Кейн ESPN.

Доповнення

Загибель колишнього гравця "Арсеналу" Біллі Вігара, який під час матчу смертельно травмувався, врізавшись у бетонну огорожу, спричинила хвилю обурення серед вболівальників. Вони запустили петицію із закликом ухвалити "Закон Вігара" - заборонити бетонні стіни навколо футбольних полів.

