Кейн побив рекорд Роналду та Голанда за 100 голами у топ-5 євролігах

Нападник футбольного клубу "Баварія" Гарі Кейн побив рекорд Кріштіану Роналду та Ерлінга Голанда із 100-м голом за клуби топ-5 європейських ліг. Сталося це у матчі п'ятого туру Бундесліги проти "Вердера" (4:0), пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Мюнхенці, які мали максимум очок після чотирьох турів, у черговому матчі чемпіонату протистояли "Вердеру", який посідав 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Підопічні Венсана Компані відкрили рахунок на 22-й хвилині, а перед перервою найкращий бомбардир команди Гарі Кейн подвоїв перевагу, заробивши пенальті і реалізувавши його.

На 65-й хвилині Кейн зробив дубль після пасу Луїса Діаса, а підсумковий рахунок встановив Конрад Лаймер, який довершив розгромну перемогу команди - 4:0.

100 голів Кейна було забито лише у 104 матчах, що є найшвидшим показником, який хтось досягав у клубі з п'яти найкращих ліг Європи цього століття. Ерлінгу Голанду та Кріштіану Роналду знадобилося 105 ігор, щоб забити 100 голів за "Манчестер Сіті" та "Реал Мадрид" відповідно.

"Я точно знав про цей рекорд. Важко було не чути про нього чи не бачити його. Так, це велике досягнення, по-перше, досягти 100 голів за будь-який клуб - це дивовижне досягнення. Такий клуб, як "Баварія", є особливим. А потім зробити це за рекордний час, на одну гру менше, ніж у деяких чудових гравців - Роналду - один з найкращих усіх часів, Голанд на шляху до того, щоб стати великим", – сказав Кейн ESPN.

Доповнення

