Кейн побил рекорд Роналду и Холанда по 100 голам в топ-5 евролигах

Нападающий футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейн побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда со 100-м голом за клубы топ-5 европейских лиг. Произошло это в матче пятого тура Бундеслиги против "Вердера" (4:0), пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Мюнхенцы, имевшие максимум очков после четырех туров, в очередном матче чемпионата противостояли "Вердеру", занимавшему 14-е место в турнирной таблице. Подопечные Венсана Компани открыли счет на 22-й минуте, а перед перерывом лучший бомбардир команды Гарри Кейн удвоил преимущество, заработав пенальти и реализовав его.

На 65-й минуте Кейн сделал дубль после паса Луиса Диаса, а итоговый счет установил Конрад Лаймер, который довершил разгромную победу команды - 4:0.

100 голов Кейна были забиты всего в 104 матчах, что является самым быстрым показателем, которого кто-либо достигал в клубе из пяти лучших лиг Европы в этом столетии. Эрлингу Холанду и Криштиану Роналду понадобилось 105 игр, чтобы забить 100 голов за "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" соответственно.

"Я точно знал об этом рекорде. Трудно было не слышать о нем или не видеть его. Да, это большое достижение, во-первых, достичь 100 голов за любой клуб - это удивительное достижение. Такой клуб, как "Бавария", является особенным. А потом сделать это за рекордное время, на одну игру меньше, чем у некоторых замечательных игроков - Роналду - один из лучших всех времен, Холанд на пути к тому, чтобы стать великим", – сказал Кейн ESPN.

Дополнение

