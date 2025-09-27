Кейн побил рекорд Роналду и Холанда по 100 голам в топ-5 евролигах

$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 44384 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87109 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36408 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35630 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34276 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25635 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48871 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51013 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49888 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30340 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Эксклюзивы
Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплексаPhoto27 сентября, 02:55
Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным27 сентября, 03:23
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87109 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 39328 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 48871 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51013 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
Кейн побил рекорд Роналду и Холанда по 100 голам в топ-5 евролигах

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн забил 100-й гол за клубы топ-5 европейских лиг в 104 матчах, превзойдя показатели Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. Это произошло в матче Бундеслиги против "Вердера", где "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.

Кейн побил рекорд Роналду и Холанда по 100 голам в топ-5 евролигах

Нападающий футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейн побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда со 100-м голом за клубы топ-5 европейских лиг. Произошло это в матче пятого тура Бундеслиги против "Вердера" (4:0), пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Мюнхенцы, имевшие максимум очков после четырех туров, в очередном матче чемпионата противостояли "Вердеру", занимавшему 14-е место в турнирной таблице. Подопечные Венсана Компани открыли счет на 22-й минуте, а перед перерывом лучший бомбардир команды Гарри Кейн удвоил преимущество, заработав пенальти и реализовав его.

На 65-й минуте Кейн сделал дубль после паса Луиса Диаса, а итоговый счет установил Конрад Лаймер, который довершил разгромную победу команды - 4:0.

100 голов Кейна были забиты всего в 104 матчах, что является самым быстрым показателем, которого кто-либо достигал в клубе из пяти лучших лиг Европы в этом столетии. Эрлингу Холанду и Криштиану Роналду понадобилось 105 игр, чтобы забить 100 голов за "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" соответственно.

"Я точно знал об этом рекорде. Трудно было не слышать о нем или не видеть его. Да, это большое достижение, во-первых, достичь 100 голов за любой клуб - это удивительное достижение. Такой клуб, как "Бавария", является особенным. А потом сделать это за рекордное время, на одну игру меньше, чем у некоторых замечательных игроков - Роналду - один из лучших всех времен, Холанд на пути к тому, чтобы стать великим", – сказал Кейн ESPN.

Дополнение

Гибель бывшего игрока "Арсенала" Билли Вигара, который во время матча смертельно травмировался, врезавшись в бетонное ограждение, вызвала волну возмущения среди болельщиков. Они запустили петицию с призывом принять "Закон Вигара" - запретить бетонные стены вокруг футбольных полей.

