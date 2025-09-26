Після смерті 21-річного футболіста Біллі Вігара вболівальники вимагають заборонити бетонні стіни біля полів

Загибель колишнього гравця "Арсеналу" Біллі Вігара, який під час матчу смертельно травмувався, врізавшись у бетонну огорожу, спричинила хвилю обурення серед вболівальників. Вони запустили петицію із закликом ухвалити "Закон Вігара" - заборонити бетонні стіни навколо футбольних полів, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Вболівальники вважають, що смерті Вігара можна було уникнути. Петиція щодо "Закону Вігара", який забороняє бетонні стіни навколо футбольних полів, зібрала понад 1000 підписів у четвер увечері, лише за кілька годин після оголошення "Чичестер Сіті" про смерть форварда, пише видання.

"Ми, любителі футболу, терміново закликаємо до знесення бетонних стін та інших твердих, нерухомих конструкцій, що оточують футбольні поля", – йдеться у петиції на Change.org.

"Смерть Біллі - не поодинокий випадок - незліченна кількість гравців усіх рівнів отримали серйозні травми, включаючи переломи кісток, струси мозку та травми, що змінили життя, в результаті цих небезпечних перешкод", - написано далі.

Зазначається, що багато полів, особливо на масовому та громадському рівні, залишаються огорожені суцільними цегляними стінами, розташованими лише за кілька футів від бічної лінії. Ці стіни, як підкреслено, не виконують жодної суттєвої спортивної функції, проте вони створюють незаперечну небезпеку.

"Смерть Біллі Вігара має бути останньою. Ми зобов’язані перед його пам’яттю - і перед кожним гравцем, який виходить на футбольне поле - переконатися, що ніхто більше не постраждає від такої непотрібної трагедії", - зазначено у петиції.

Реакція вболівальників на смерть футболіста у мережі

Справді жахливі новини. Сподіваємося, що спадщина Біллі Вігара призведе до постійного зрушення у заходах безпеки на майданчиках по всій країні – сказав один із них.

Інший написав: "Це жахливо, коли 21-річний хлопець грає в улюблену гру в суботу і втрачає життя. На цьому майданчику слід було б знести стіни або покласти на них килимове покриття. Це трагічний випадок, якого можна було уникнути. Спочивай з миром, юначе".

Смерть Біллі Вігара така сумна, бо її можна було б уникнути на всі 100%. Футбольна асоціація повинна змінити правила щодо стін на футбольних стадіонах - підкреслив третій.

Потрібно щось зробити з цегляними стінами, які використовуються як огорожі по периметру. Вони небезпечні для вболівальників і ще небезпечніші для гравців на полі - написав ще один.

Видання Daily Mail Sport зв'язалося з футбольним клубом Wingate & Finchley та звернулося за коментарем до Футбольної асоціації (FA), але вони висловили співчуття та не надали подробиць.

Ми дуже засмучені новиною про смерть Біллі Вігара. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, близьким та всім у футбольному клубі "Чичестер Сіті" у цей неймовірно важкий час – сказав речник Футбольної асоціації.

Доповнення

У 2022 році гравець команди "Бат Сіті" Алекс Флетчер отримав численні переломи черепа після жахливого зіткнення з бетонним рекламним щитом. Він був введений у кому та потребував екстреної операції на мозку, але вижив.

Раніше УНН писав, що молодий англійський футболіст Біллі Вігар, який раніше виступав за академію лондонського "Арсеналу", помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, отримана під час матчу за "Чичестер Сіті". За інформацією BBC та Independent, футболіст, намагаючись зупинити вихід м’яча за бокову лінію, ймовірно, вдарився об бетонну стіну.

За словами родини спортсмена, після травми Вігара ввели у штучну кому. Попри проведену операцію, його стан залишався критичним, і врятувати життя не вдалося.