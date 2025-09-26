Після смерті 21-річного футболіста Біллі Вігара вболівальники вимагають заборонити бетонні стіни біля полів

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1716 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5856 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13230 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18063 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26436 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32406 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37103 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28230 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39792 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35882 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі ПоттераPhoto26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10438 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10549 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26440 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32409 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37107 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 35859 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16258 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24585 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 32470 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 40368 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 73672 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Після смерті 21-річного футболіста Біллі Вігара вболівальники вимагають заборонити бетонні стіни біля полів

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Смерть колишнього гравця "Арсеналу" Біллі Вігара, який загинув після зіткнення з бетонною огорожею під час матчу, викликала обурення. Фанати запустили петицію "Закон Вігара" із закликом заборонити цегляні стіни навколо футбольних полів.

Після смерті 21-річного футболіста Біллі Вігара вболівальники вимагають заборонити бетонні стіни біля полів

Загибель колишнього гравця "Арсеналу" Біллі Вігара, який під час матчу смертельно травмувався, врізавшись у бетонну огорожу, спричинила хвилю обурення серед вболівальників. Вони запустили петицію із закликом ухвалити "Закон Вігара" - заборонити бетонні стіни навколо футбольних полів, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Вболівальники вважають, що смерті Вігара можна було уникнути. Петиція щодо "Закону Вігара", який забороняє бетонні стіни навколо футбольних полів, зібрала понад 1000 підписів у четвер увечері, лише за кілька годин після оголошення "Чичестер Сіті" про смерть форварда, пише видання.

"Ми, любителі футболу, терміново закликаємо до знесення бетонних стін та інших твердих, нерухомих конструкцій, що оточують футбольні поля", – йдеться у петиції на Change.org.

"Смерть Біллі - не поодинокий випадок - незліченна кількість гравців усіх рівнів отримали серйозні травми, включаючи переломи кісток, струси мозку та травми, що змінили життя, в результаті цих небезпечних перешкод", - написано далі.

Зазначається, що багато полів, особливо на масовому та громадському рівні, залишаються огорожені суцільними цегляними стінами, розташованими лише за кілька футів від бічної лінії. Ці стіни, як підкреслено, не виконують жодної суттєвої спортивної функції, проте вони створюють незаперечну небезпеку.

"Смерть Біллі Вігара має бути останньою. Ми зобов’язані перед його пам’яттю - і перед кожним гравцем, який виходить на футбольне поле - переконатися, що ніхто більше не постраждає від такої непотрібної трагедії", - зазначено у петиції.

Реакція вболівальників на смерть футболіста у мережі

Справді жахливі новини. Сподіваємося, що спадщина Біллі Вігара призведе до постійного зрушення у заходах безпеки на майданчиках по всій країні 

– сказав один із них.

Інший написав: "Це жахливо, коли 21-річний хлопець грає в улюблену гру в суботу і втрачає життя. На цьому майданчику слід було б знести стіни або покласти на них килимове покриття. Це трагічний випадок, якого можна було уникнути. Спочивай з миром, юначе".

Смерть Біллі Вігара така сумна, бо її можна було б уникнути на всі 100%. Футбольна асоціація повинна змінити правила щодо стін на футбольних стадіонах 

- підкреслив третій.

Потрібно щось зробити з цегляними стінами, які використовуються як огорожі по периметру. Вони небезпечні для вболівальників і ще небезпечніші для гравців на полі 

- написав ще один.

Видання Daily Mail Sport зв'язалося з футбольним клубом Wingate & Finchley та звернулося за коментарем до Футбольної асоціації (FA), але вони висловили співчуття та не надали подробиць.

Ми дуже засмучені новиною про смерть Біллі Вігара. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, близьким та всім у футбольному клубі "Чичестер Сіті" у цей неймовірно важкий час 

– сказав речник Футбольної асоціації.

Доповнення

У 2022 році гравець команди "Бат Сіті" Алекс Флетчер отримав численні переломи черепа після жахливого зіткнення з бетонним рекламним щитом. Він був введений у кому та потребував екстреної операції на мозку, але вижив.

Раніше УНН писав, що молодий англійський футболіст Біллі Вігар, який раніше виступав за академію лондонського "Арсеналу", помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, отримана під час матчу за "Чичестер Сіті". За інформацією BBC та Independent, футболіст, намагаючись зупинити вихід м’яча за бокову лінію, ймовірно, вдарився об бетонну стіну.

За словами родини спортсмена, після травми Вігара ввели у штучну кому. Попри проведену операцію, його стан залишався критичним, і врятувати життя не вдалося.

Альона Уткіна

СпортНовини Світу