Трагедія у футболі: після травми у матчі помер 21-річний ексгравець англійського "Арсеналу" Біллі Вігар

Молодий англійський футболіст Біллі Вігар, який раніше виступав за академію лондонського "Арсеналу", помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, отримана під час матчу за "Чичестер Сіті". Про це повідомляє видання People, пише УНН.

Деталі

Англійський футбольний клуб із Західного Сассексу підтвердив трагедію у соцмережі X, зазначивши, що Вігар зазнав смертельних ушкоджень під час гри проти "Вінгейт і Фінчлі". За інформацією BBC та Independent, футболіст, намагаючись зупинити вихід м’яча за бокову лінію, ймовірно, вдарився об бетонну стіну.

З великим сумом футбольний клуб "Чичестер Сіті" змушений підтвердити смерть Біллі Вігара… Ми просимо поважати конфіденційність його родини у цей найважчий час – йдеться в офіційній заяві клубу.

За словами родини спортсмена, після травми Вігара ввели у штучну кому. Попри проведену операцію, його стан залишався критичним, і врятувати життя не вдалося.

Хоча це допомогло, травма виявилася для нього занадто важкою, і він помер у четвер вранці – зазначили близькі футболіста.

Рідні подякували вболівальникам та футбольній спільноті за слова підтримки та підкреслили, що Біллі був щиро відданий грі, яку любив понад усе.

"Арсенал", за який Вігар грав у юнацькій академії з 14 років, також висловив співчуття.

Усі в "Арсеналі" спустошені шокуючою новиною про смерть колишнього випускника академії Біллі Вігара. Усі наші думки з його родиною та близькими. Спочивай з миром, Біллі – написали в клубі.

У лондонському клубі пригадали, що за часів виступів за академічну команду "Арсеналу" Вігар був швидким, рішучим і надзвичайно відданим футболу гравцем.

