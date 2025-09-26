Трагедия в футболе: после травмы в матче умер 21-летний экс-игрок английского "Арсенала" Билли Уигар

Молодой английский футболист Билли Вигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", скончался в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити". Об этом сообщает издание People, пишет УНН.

Детали

Английский футбольный клуб из Западного Суссекса подтвердил трагедию в соцсети X, отметив, что Вигар получил смертельные повреждения во время игры против "Уингейт и Финчли". По информации BBC и Independent, футболист, пытаясь остановить выход мяча за боковую линию, вероятно, ударился о бетонную стену.

С большим прискорбием футбольный клуб "Чичестер Сити" вынужден подтвердить смерть Билли Вигара… Мы просим уважать конфиденциальность его семьи в это самое трудное время – говорится в официальном заявлении клуба.

По словам семьи спортсмена, после травмы Вигара ввели в искусственную кому. Несмотря на проведенную операцию, его состояние оставалось критическим, и спасти жизнь не удалось.

Хотя это помогло, травма оказалась для него слишком тяжелой, и он умер в четверг утром – отметили близкие футболиста.

Родные поблагодарили болельщиков и футбольное сообщество за слова поддержки и подчеркнули, что Билли был искренне предан игре, которую любил больше всего.

"Арсенал", за который Вигар играл в юношеской академии с 14 лет, также выразил соболезнования.

Все в "Арсенале" опустошены шокирующей новостью о смерти бывшего выпускника академии Билли Вигара. Все наши мысли с его семьей и близкими. Покойся с миром, Билли – написали в клубе.

В лондонском клубе вспомнили, что во времена выступлений за академическую команду "Арсенала" Вигар был быстрым, решительным и чрезвычайно преданным футболу игроком.

