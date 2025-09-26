$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12470 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17221 просмотра
09:01 • 17221 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 24291 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30132 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26768 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38772 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35316 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67683 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Трагедия в футболе: после травмы в матче умер 21-летний экс-игрок английского "Арсенала" Билли Уигар

Киев • УНН

 • 808 просмотра

21-летний Билли Уигар, бывший игрок академии лондонского "Арсенала", умер 25 сентября от черепно-мозговой травмы, полученной во время матча за "Чичестер Сити". Футболист ударился о бетонную стену, пытаясь остановить мяч, и умер после операции и искусственной комы.

Трагедия в футболе: после травмы в матче умер 21-летний экс-игрок английского "Арсенала" Билли Уигар

Молодой английский футболист Билли Вигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", скончался в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити". Об этом сообщает издание People, пишет УНН.

Детали

Английский футбольный клуб из Западного Суссекса подтвердил трагедию в соцсети X, отметив, что Вигар получил смертельные повреждения во время игры против "Уингейт и Финчли". По информации BBC и Independent, футболист, пытаясь остановить выход мяча за боковую линию, вероятно, ударился о бетонную стену.

Умер 25-летний вингер луганской "Зари" Владимир Белоцерковец06.08.25, 13:59 • 3139 просмотров

С большим прискорбием футбольный клуб "Чичестер Сити" вынужден подтвердить смерть Билли Вигара… Мы просим уважать конфиденциальность его семьи в это самое трудное время 

– говорится в официальном заявлении клуба.

По словам семьи спортсмена, после травмы Вигара ввели в искусственную кому. Несмотря на проведенную операцию, его состояние оставалось критическим, и спасти жизнь не удалось. 

Хотя это помогло, травма оказалась для него слишком тяжелой, и он умер в четверг утром 

– отметили близкие футболиста.

Родные поблагодарили болельщиков и футбольное сообщество за слова поддержки и подчеркнули, что Билли был искренне предан игре, которую любил больше всего.

"Арсенал", за который Вигар играл в юношеской академии с 14 лет, также выразил соболезнования. 

Все в "Арсенале" опустошены шокирующей новостью о смерти бывшего выпускника академии Билли Вигара. Все наши мысли с его семьей и близкими. Покойся с миром, Билли

– написали в клубе. 

В лондонском клубе вспомнили, что во времена выступлений за академическую команду "Арсенала" Вигар был быстрым, решительным и чрезвычайно преданным футболу игроком.

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании03.07.25, 11:29 • 1513 просмотров

Степан Гафтко

