После смерти 21-летнего футболиста Билли Вигара болельщики требуют запретить бетонные стены возле полей

Гибель бывшего игрока "Арсенала" Билли Вигара, который во время матча смертельно травмировался, врезавшись в бетонное ограждение, вызвала волну возмущения среди болельщиков. Они запустили петицию с призывом принять "Закон Вигара" - запретить бетонные стены вокруг футбольных полей, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Болельщики считают, что смерти Вигара можно было избежать. Петиция по "Закону Вигара", запрещающему бетонные стены вокруг футбольных полей, собрала более 1000 подписей в четверг вечером, всего через несколько часов после объявления "Чичестер Сити" о смерти форварда, пишет издание.

"Мы, любители футбола, срочно призываем к сносу бетонных стен и других твердых, неподвижных конструкций, окружающих футбольные поля", – говорится в петиции на Change.org.

"Смерть Билли - не единичный случай - бесчисленное количество игроков всех уровней получили серьезные травмы, включая переломы костей, сотрясения мозга и травмы, изменившие жизнь, в результате этих опасных препятствий", - написано далее.

Отмечается, что многие поля, особенно на массовом и общественном уровне, остаются огорожены сплошными кирпичными стенами, расположенными всего в нескольких футах от боковой линии. Эти стены, как подчеркнуто, не выполняют никакой существенной спортивной функции, однако они создают неоспоримую опасность.

"Смерть Билли Вигара должна быть последней. Мы обязаны перед его памятью - и перед каждым игроком, выходящим на футбольное поле - убедиться, что никто больше не пострадает от такой ненужной трагедии", - отмечено в петиции.

Реакция болельщиков на смерть футболиста в сети

Действительно ужасные новости. Надеемся, что наследие Билли Вигара приведет к постоянному сдвигу в мерах безопасности на площадках по всей стране – сказал один из них.

Другой написал: "Это ужасно, когда 21-летний парень играет в любимую игру в субботу и теряет жизнь. На этой площадке следовало бы снести стены или положить на них ковровое покрытие. Это трагический случай, которого можно было избежать. Покойся с миром, юноша".

Смерть Билли Вигара так печальна, потому что ее можно было бы избежать на все 100%. Футбольная ассоциация должна изменить правила относительно стен на футбольных стадионах - подчеркнул третий.

Нужно что-то сделать с кирпичными стенами, которые используются в качестве ограждений по периметру. Они опасны для болельщиков и еще опаснее для игроков на поле - написал еще один.

Издание Daily Mail Sport связалось с футбольным клубом Wingate & Finchley и обратилось за комментарием в Футбольную ассоциацию (FA), но они выразили соболезнования и не предоставили подробностей.

Мы очень опечалены новостью о смерти Билли Вигара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, близким и всем в футбольном клубе "Чичестер Сити" в это невероятно трудное время – сказал представитель Футбольной ассоциации.

Дополнение

В 2022 году игрок команды "Бат Сити" Алекс Флетчер получил многочисленные переломы черепа после ужасного столкновения с бетонным рекламным щитом. Он был введен в кому и нуждался в экстренной операции на мозге, но выжил.

Ранее УНН писал, что молодой английский футболист Билли Вигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", умер в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити". По информации BBC и Independent, футболист, пытаясь остановить выход мяча за боковую линию, вероятно, ударился о бетонную стену.

По словам семьи спортсмена, после травмы Вигара ввели в искусственную кому. Несмотря на проведенную операцию, его состояние оставалось критическим, и спасти жизнь не удалось.