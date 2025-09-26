После смерти 21-летнего футболиста Билли Вигара болельщики требуют запретить бетонные стены возле полей

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 588 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3634 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12456 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17332 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25163 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31482 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36262 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28189 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39722 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35794 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 25618 просмотра
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 8238 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23235 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 14888 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 7896 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 8450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 25133 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31460 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36244 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35231 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 15116 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23460 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32114 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40033 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73351 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

После смерти 21-летнего футболиста Билли Вигара болельщики требуют запретить бетонные стены возле полей

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Смерть бывшего игрока "Арсенала" Билли Вигара, погибшего после столкновения с бетонным ограждением во время матча, вызвала возмущение. Фанаты запустили петицию "Закон Вигара" с призывом запретить кирпичные стены вокруг футбольных полей.

После смерти 21-летнего футболиста Билли Вигара болельщики требуют запретить бетонные стены возле полей

Гибель бывшего игрока "Арсенала" Билли Вигара, который во время матча смертельно травмировался, врезавшись в бетонное ограждение, вызвала волну возмущения среди болельщиков. Они запустили петицию с призывом принять "Закон Вигара" - запретить бетонные стены вокруг футбольных полей, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Болельщики считают, что смерти Вигара можно было избежать. Петиция по "Закону Вигара", запрещающему бетонные стены вокруг футбольных полей, собрала более 1000 подписей в четверг вечером, всего через несколько часов после объявления "Чичестер Сити" о смерти форварда, пишет издание.

"Мы, любители футбола, срочно призываем к сносу бетонных стен и других твердых, неподвижных конструкций, окружающих футбольные поля", – говорится в петиции на Change.org.

"Смерть Билли - не единичный случай - бесчисленное количество игроков всех уровней получили серьезные травмы, включая переломы костей, сотрясения мозга и травмы, изменившие жизнь, в результате этих опасных препятствий", - написано далее.

Отмечается, что многие поля, особенно на массовом и общественном уровне, остаются огорожены сплошными кирпичными стенами, расположенными всего в нескольких футах от боковой линии. Эти стены, как подчеркнуто, не выполняют никакой существенной спортивной функции, однако они создают неоспоримую опасность.

"Смерть Билли Вигара должна быть последней. Мы обязаны перед его памятью - и перед каждым игроком, выходящим на футбольное поле - убедиться, что никто больше не пострадает от такой ненужной трагедии", - отмечено в петиции.

Реакция болельщиков на смерть футболиста в сети

Действительно ужасные новости. Надеемся, что наследие Билли Вигара приведет к постоянному сдвигу в мерах безопасности на площадках по всей стране 

– сказал один из них.

Другой написал: "Это ужасно, когда 21-летний парень играет в любимую игру в субботу и теряет жизнь. На этой площадке следовало бы снести стены или положить на них ковровое покрытие. Это трагический случай, которого можно было избежать. Покойся с миром, юноша".

Смерть Билли Вигара так печальна, потому что ее можно было бы избежать на все 100%. Футбольная ассоциация должна изменить правила относительно стен на футбольных стадионах 

- подчеркнул третий.

Нужно что-то сделать с кирпичными стенами, которые используются в качестве ограждений по периметру. Они опасны для болельщиков и еще опаснее для игроков на поле 

- написал еще один.

Издание Daily Mail Sport связалось с футбольным клубом Wingate & Finchley и обратилось за комментарием в Футбольную ассоциацию (FA), но они выразили соболезнования и не предоставили подробностей.

Мы очень опечалены новостью о смерти Билли Вигара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, близким и всем в футбольном клубе "Чичестер Сити" в это невероятно трудное время 

– сказал представитель Футбольной ассоциации.

Дополнение

В 2022 году игрок команды "Бат Сити" Алекс Флетчер получил многочисленные переломы черепа после ужасного столкновения с бетонным рекламным щитом. Он был введен в кому и нуждался в экстренной операции на мозге, но выжил.

Ранее УНН писал, что молодой английский футболист Билли Вигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", умер в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити". По информации BBC и Independent, футболист, пытаясь остановить выход мяча за боковую линию, вероятно, ударился о бетонную стену.

По словам семьи спортсмена, после травмы Вигара ввели в искусственную кому. Несмотря на проведенную операцию, его состояние оставалось критическим, и спасти жизнь не удалось.

Алена Уткина

СпортНовости Мира