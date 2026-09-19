Кейн побил рекорд Бундеслиги, который держался почти 50 лет

Форвард «Баварии» Гарри Кейн в матче против «Униона» забил свой 100-й и 101-й голы в Бундеслиге, установив уникальное достижение в истории чемпионата Германии, став самым быстрым футболистом, забившим более сотни голов за минимальное количество матчей, передает УНН.

Детали

В рамках 4-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» встретилась с берлинским «Унионом». Поединок завершился в пользу мюнхенцев, которые разгромили берлинскую команду со счетом 7:0, а Гарри Кейн оформил дубль.

Эти два гола позволили англичанину установить уникальное достижение — Кейн стал самым быстрым футболистом в истории Бундеслиги, забившим 100 голов: для этого ему хватило 98 матчей.

Предыдущий рекорд, державшийся 49 лет, принадлежал Дитеру Мюллеру, которому, чтобы забить 100 голов, потребовалось 129 игр.

В последнее время мы побеждали и забивали, но нам не удавалось выйти на высочайший уровень. Сегодня было важно наконец сыграть именно так, особенно непосредственно перед паузой на матчи сборных. Я очень горжусь тем, что так быстро забил 101 гол в Бундеслиге. Мне понравилась каждая секунда. Играя с Майклом Олисе, Луисом Диасом и Джамалом Мусиалой, я знаю, что моменты будут. Спасибо команде и клубу, иметь такую статистику — это великолепно. Давайте продолжать в том же духе — сказал Кейн после игры.

Отметим, Кейн перешел в «Баварию» из английского «Тоттенгема» в августе 2023 года за 115 млн евро.

Напомним

Нападающий футбольного клуба «Бавария» Гарри Кейн побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда по 100-му голу за клубы топ-5 европейских лиг. Это произошло в матче пятого тура Бундеслиги против «Вердера» (4:0).