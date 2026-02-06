$43.140.03
Криза в "Аль-Насрі": Роналду незадоволений лігою та може достроково розірвати контракт

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Кріштіану Роналду незадоволений внутрішніми процесами в лізі Саудівської Аравії та вважає, що його команда втрачає підтримку. Обговорюється варіант дострокового завершення його кар'єри в Саудівській Аравії.

Криза в "Аль-Насрі": Роналду незадоволений лігою та може достроково розірвати контракт

Майбутнє португальського форварда Кріштіану Роналду в чемпіонаті Саудівської Аравії залишається невизначеним на тлі зростання напруги навколо його подальшої співпраці з "Аль-Насром". Про це повідомляє УНН з посиланням на Fichajes.

Як пише видання, відсутність португальця в одному з останніх матчів "Аль-Насра" стала ключовим сигналом. За інформацією з близького оточення гравця, йдеться не про фізичні проблеми, а про принципову позицію самого Роналду, який відкрито незадоволений внутрішніми процесами в лізі. У центрі конфлікту — Public Investment Fund, державний фонд, що контролює провідні клуби країни. Роналду вважає, що заявлений баланс сил у чемпіонаті порушено, а його команда поступово втрачає підтримку на користь конкурентів. Особливе обурення у португальця викликав трансфер Каріма Бензема, який значно посилив один із головних клубів-суперників. У таборі Роналду переконані, що "Аль-Наср" більше не є пріоритетним проєктом у стратегії розвитку саудівського футболу.

Сам же футболіст, який став символом глобальної експансії ліги, відчуває, що його вплив і амбіції більше не враховують. На цьому тлі дедалі активніше обговорюється варіант дострокового завершення саудівського етапу кар’єри. Попри рекордний контракт, для Роналду ключовими залишаються спортивні виклики, конкурентне середовище та боротьба за трофеї. Європейські клуби уважно стежать за ситуацією, а найгучнішим виглядає сценарій повернення до лісабонського "Спортінга".

Зазначимо, що саме у стані біло-зелених розпочалася кар’єра Роналду, і можливе повернення мало б не лише спортивне, а й глибоке символічне значення. Поки що жодна зі сторін офіційно не підтвердила розрив контракту.

Як Роналду святкував 41-й день народження: масажисти "Аль-Насра" влаштували зворушливе привітання05.02.26, 18:31 • 3464 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт
Кріштіану Роналду
Саудівська Аравія
Португалія