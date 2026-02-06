Кризис в "Аль-Насре": Роналду недоволен лигой и может досрочно расторгнуть контракт

$43.140.03
Эксклюзив
16:00 • 704 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 3294 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 4298 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 7024 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 8846 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19622 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16425 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19274 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61320 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53620 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
В russia заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 6998 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 15724 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 19614 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 31663 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61312 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Стефанчук
Кайя Каллас
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Молдова
Донецкая область
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Старлинк

Кризис в "Аль-Насре": Роналду недоволен лигой и может досрочно расторгнуть контракт

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Криштиану Роналду недоволен внутренними процессами в лиге Саудовской Аравии и считает, что его команда теряет поддержку. Обсуждается вариант досрочного завершения его карьеры в Саудовской Аравии.

Кризис в "Аль-Насре": Роналду недоволен лигой и может досрочно расторгнуть контракт

Будущее португальского форварда Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии остается неопределенным на фоне роста напряжения вокруг его дальнейшего сотрудничества с "Аль-Насром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fichajes.

Как пишет издание, отсутствие португальца в одном из последних матчей "Аль-Насра" стало ключевым сигналом. По информации из близкого окружения игрока, речь идет не о физических проблемах, а о принципиальной позиции самого Роналду, который открыто недоволен внутренними процессами в лиге. В центре конфликта — Public Investment Fund, государственный фонд, контролирующий ведущие клубы страны. Роналду считает, что заявленный баланс сил в чемпионате нарушен, а его команда постепенно теряет поддержку в пользу конкурентов. Особое возмущение у португальца вызвал трансфер Карима Бензема, который значительно усилил один из главных клубов-соперников. В лагере Роналду убеждены, что "Аль-Наср" больше не является приоритетным проектом в стратегии развития саудовского футбола.

Сам же футболист, ставший символом глобальной экспансии лиги, чувствует, что его влияние и амбиции больше не учитываются. На этом фоне все активнее обсуждается вариант досрочного завершения саудовского этапа карьеры. Несмотря на рекордный контракт, для Роналду ключевыми остаются спортивные вызовы, конкурентная среда и борьба за трофеи. Европейские клубы внимательно следят за ситуацией, а самым громким выглядит сценарий возвращения в лиссабонский "Спортинг".

Отметим, что именно в стане бело-зеленых началась карьера Роналду, и возможное возвращение имело бы не только спортивное, но и глубокое символическое значение. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила разрыв контракта.

Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление05.02.26, 18:31 • 3470 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
Португалия