Кризис в "Аль-Насре": Роналду недоволен лигой и может досрочно расторгнуть контракт

Будущее португальского форварда Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии остается неопределенным на фоне роста напряжения вокруг его дальнейшего сотрудничества с "Аль-Насром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fichajes.

Как пишет издание, отсутствие португальца в одном из последних матчей "Аль-Насра" стало ключевым сигналом. По информации из близкого окружения игрока, речь идет не о физических проблемах, а о принципиальной позиции самого Роналду, который открыто недоволен внутренними процессами в лиге. В центре конфликта — Public Investment Fund, государственный фонд, контролирующий ведущие клубы страны. Роналду считает, что заявленный баланс сил в чемпионате нарушен, а его команда постепенно теряет поддержку в пользу конкурентов. Особое возмущение у португальца вызвал трансфер Карима Бензема, который значительно усилил один из главных клубов-соперников. В лагере Роналду убеждены, что "Аль-Наср" больше не является приоритетным проектом в стратегии развития саудовского футбола.

Сам же футболист, ставший символом глобальной экспансии лиги, чувствует, что его влияние и амбиции больше не учитываются. На этом фоне все активнее обсуждается вариант досрочного завершения саудовского этапа карьеры. Несмотря на рекордный контракт, для Роналду ключевыми остаются спортивные вызовы, конкурентная среда и борьба за трофеи. Европейские клубы внимательно следят за ситуацией, а самым громким выглядит сценарий возвращения в лиссабонский "Спортинг".

Отметим, что именно в стане бело-зеленых началась карьера Роналду, и возможное возвращение имело бы не только спортивное, но и глубокое символическое значение. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила разрыв контракта.

Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление