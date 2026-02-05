Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление

$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 7672 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 8256 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 12458 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 22878 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 51241 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26250 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 25766 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21196 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14313 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14061 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко
5 февраля, 07:12 • 30105 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46 • 16308 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
12:00 • 21586 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой
12:12 • 7418 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14 • 11601 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 7662 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 51234 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 63311 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 93247 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 92997 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Львов
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30 • 1602 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14 • 11657 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46 • 16359 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05 • 38518 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
4 февраля, 19:58 • 20945 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Микоян МиГ-29

Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Криштиану Роналду 5 февраля отметил 41-й день рождения. Массажисты "Аль-Насра" поздравили его песней "Happy Birthday" во время тренировки. Футболист продолжает играть и стремится достичь 1000 голов в карьере, имея на данный момент 961 забитый мяч.

Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду 5 февраля празднует 41-й день рождения. Знаменитый футболист даже в свой день рождения не смог пропустить тренировку, однако его и там нашли и искренне поздравили с праздником, сообщает УНН.

 Итак, по сети распространяется трогательное видео, на котором массажисты саудовского "Аль-Насра", за который выступает Криштиану, искренне поздравляют форварда и поют для него популярную песню "Happy Birthday".

Отметим, что у Роналду пока нет в планах покидать футбол. Спортсмен активно тренируется и очевидно, что делает все возможное для того, чтобы достичь отметки в 1000 голов. Сейчас у него 961 забитый мяч.

Португальский нападающий имеет за плечами выступления за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср". Настоящую славу Роналду получил в мадридском "Реале", где в 438 официальных поединках забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

За свою карьеру Криштиану пять раз становился обладателем "Золотого мяча" и пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе национальной сборной Португалии он также праздновал победу на Евро-2016.

Несмотря на 41 год, Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень игры. В сезоне 2025/26 он провел за "Аль-Наср" 22 матча, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Январский показатель в 961 гол в карьере лишь подтверждает его невероятную результативность.

