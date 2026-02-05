Как Роналду праздновал 41-й день рождения: массажисты "Аль-Насра" устроили трогательное поздравление
Киев • УНН
Криштиану Роналду 5 февраля отметил 41-й день рождения. Массажисты "Аль-Насра" поздравили его песней "Happy Birthday" во время тренировки. Футболист продолжает играть и стремится достичь 1000 голов в карьере, имея на данный момент 961 забитый мяч.
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду 5 февраля празднует 41-й день рождения. Знаменитый футболист даже в свой день рождения не смог пропустить тренировку, однако его и там нашли и искренне поздравили с праздником, сообщает УНН.
Итак, по сети распространяется трогательное видео, на котором массажисты саудовского "Аль-Насра", за который выступает Криштиану, искренне поздравляют форварда и поют для него популярную песню "Happy Birthday".
Отметим, что у Роналду пока нет в планах покидать футбол. Спортсмен активно тренируется и очевидно, что делает все возможное для того, чтобы достичь отметки в 1000 голов. Сейчас у него 961 забитый мяч.
Португальский нападающий имеет за плечами выступления за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср". Настоящую славу Роналду получил в мадридском "Реале", где в 438 официальных поединках забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.
За свою карьеру Криштиану пять раз становился обладателем "Золотого мяча" и пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе национальной сборной Португалии он также праздновал победу на Евро-2016.
Несмотря на 41 год, Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень игры. В сезоне 2025/26 он провел за "Аль-Наср" 22 матча, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Январский показатель в 961 гол в карьере лишь подтверждает его невероятную результативность.
