Як Роналду святкував 41-й день народження: масажисти "Аль-Насра" влаштували зворушливе привітання

Ексклюзив
15:05 • 7804 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 8384 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 12524 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 22954 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51353 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26282 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25792 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14319 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14064 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 30105 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 16308 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 21586 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 7418 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 11601 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 7818 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51367 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 63363 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 93299 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 93040 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 1630 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 11723 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 16426 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 38611 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20960 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

Як Роналду святкував 41-й день народження: масажисти "Аль-Насра" влаштували зворушливе привітання

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Кріштіану Роналду 5 лютого відзначив 41-й день народження. Масажисти "Аль-Насра" привітали його піснею "Happy Birthday" під час тренування. Футболіст продовжує грати та прагне досягти 1000 голів у кар'єрі, маючи наразі 961 забитий м'яч.

Як Роналду святкував 41-й день народження: масажисти "Аль-Насра" влаштували зворушливе привітання

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду 5 лютого святкує 41-й день народження. Знаменитий футболіст навіть у свій день народження не зміг пропустити тренування, однак його і там знайшли та щиро привітали зі святом, повідомляє УНН.

 Отож, мережею шириться зворушливе відео, на якому масажисти саудівського "Аль-Насра", за який виступає Кріштіану, щиро вітають форварда та співають для нього популярну пісню "Happy Birthday".

Зазначимо, що у Роналду поки не має у планах залишати футбол. Спортсмен активно тренується та очевидно, що робить усе можливе задля того, щоб досягти позначки у 1000 голів. Наразі у нього 961 забитих м’ячів.

Португальський нападник має за плечима виступи за "Спортінг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" та "Аль-Наср". Справжню славу Роналду здобув у мадридському "Реалі", де у 438 офіційних поєдинках забив 450 голів та віддав 131 результативну передачу.

За свою кар’єру Кріштіану п’ять разів ставав володарем "Золотого м’яча" та п’ять разів вигравав Лігу чемпіонів. У складі національної збірної Португалії він також святкував перемогу на Євро-2016.

Попри 41 рік, Роналду продовжує демонструвати високий рівень гри. У сезоні 2025/26 він провів за "Аль-Наср" 22 матчі, забив 18 голів і віддав три результативні передачі. Січневий показник у 961 гол у кар’єрі лише підтверджує його неймовірну результативність.

Форвард "Вереса" зник під час зборів команди у Туреччині: у клубі не знають, де може перебувати гравець 03.02.26, 21:00 • 3326 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Соціальна мережа