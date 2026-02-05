Як Роналду святкував 41-й день народження: масажисти "Аль-Насра" влаштували зворушливе привітання
Київ • УНН
Кріштіану Роналду 5 лютого відзначив 41-й день народження. Масажисти "Аль-Насра" привітали його піснею "Happy Birthday" під час тренування. Футболіст продовжує грати та прагне досягти 1000 голів у кар'єрі, маючи наразі 961 забитий м'яч.
Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду 5 лютого святкує 41-й день народження. Знаменитий футболіст навіть у свій день народження не зміг пропустити тренування, однак його і там знайшли та щиро привітали зі святом, повідомляє УНН.
Отож, мережею шириться зворушливе відео, на якому масажисти саудівського "Аль-Насра", за який виступає Кріштіану, щиро вітають форварда та співають для нього популярну пісню "Happy Birthday".
Зазначимо, що у Роналду поки не має у планах залишати футбол. Спортсмен активно тренується та очевидно, що робить усе можливе задля того, щоб досягти позначки у 1000 голів. Наразі у нього 961 забитих м’ячів.
Португальський нападник має за плечима виступи за "Спортінг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" та "Аль-Наср". Справжню славу Роналду здобув у мадридському "Реалі", де у 438 офіційних поєдинках забив 450 голів та віддав 131 результативну передачу.
За свою кар’єру Кріштіану п’ять разів ставав володарем "Золотого м’яча" та п’ять разів вигравав Лігу чемпіонів. У складі національної збірної Португалії він також святкував перемогу на Євро-2016.
Попри 41 рік, Роналду продовжує демонструвати високий рівень гри. У сезоні 2025/26 він провів за "Аль-Наср" 22 матчі, забив 18 голів і віддав три результативні передачі. Січневий показник у 961 гол у кар’єрі лише підтверджує його неймовірну результативність.
Форвард "Вереса" зник під час зборів команди у Туреччині: у клубі не знають, де може перебувати гравець 03.02.26, 21:00 • 3326 переглядiв