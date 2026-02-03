Форвард "Вереса" зник під час зборів команди у Туреччині: у клубі не знають, де може перебувати гравець
Київ • УНН
Турецький форвард рівненського "Вереса" Ерен Айдін самовільно залишив розташування команди під час зборів команди у Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні з медичним штабом. Про це йдеться в заяві рівненського клубу, передає УНН.
Деталі
"Народний клуб Верес повідомляє, що сьогодні вранці футболіст самовільно залишив розташування команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні з медичним штабом", - йдеться у повідомленні клубу.
Доповнення
22-річний Ерен Айдін перейшов до "Вереса" з турецького "Галатасарая" у вересні 2025 вільним агентом. У складі рівнян форвард провів 10 ігор у всіх турнірах, у яких забив один гол, та віддав 3 гольових.
Нагадаємо
Голкіпер "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся в Україну після літніх тренувальних зборів клубу в Словенії. У клубі заявили, що гравець самовільно залишив розташування команди і очікують на повернення контрактних зобовʼязань.