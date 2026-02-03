$42.970.16
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 7240 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 10138 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 8390 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 17524 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 25272 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15758 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33884 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31660 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
Форвард "Вереса" зник під час зборів команди у Туреччині: у клубі не знають, де може перебувати гравець

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Турецький форвард "Вереса" Ерен Айдін самовільно залишив команду під час зборів у Туреччині та не виходить на зв'язок. 22-річний гравець перейшов до "Вереса" у вересні 2025 року з "Галатасарая".

Форвард "Вереса" зник під час зборів команди у Туреччині: у клубі не знають, де може перебувати гравець

Турецький форвард рівненського "Вереса" Ерен Айдін самовільно залишив розташування команди під час зборів команди у Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні з медичним штабом. Про це йдеться в заяві рівненського клубу, передає УНН.

Деталі

"Народний клуб Верес повідомляє, що сьогодні вранці футболіст самовільно залишив розташування команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні з медичним штабом", - йдеться у повідомленні клубу.

Доповнення

22-річний Ерен Айдін перейшов до "Вереса" з турецького "Галатасарая" у вересні 2025 вільним агентом. У складі рівнян форвард провів 10 ігор у всіх турнірах, у яких забив один гол, та віддав 3 гольових.

Нагадаємо

Голкіпер "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся в Україну після літніх тренувальних зборів клубу в Словенії. У клубі заявили, що гравець самовільно залишив розташування команди і очікують на повернення контрактних зобовʼязань.

Павло Башинський

