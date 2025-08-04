Голкіпер "Кривбаса" Омельченко не повернувся в Україну після зборів у Словенії
Київ • УНН
Воротар ФК "Кривбас" Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся до України. Клуб закликає його повернутися до виконання контрактних зобов'язань та інформував УПЛ про ситуацію.
Голкіпер "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся в Україну після літніх тренувальних зборів клубу в Словенії. У клубі заявили, що гравець самовільно залишив розташування команди і очікують на повернення контрактних зобовʼязань. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.
Сьогодні в українських ЗМІ зʼявилась інформація щодо воротаря ФК "Кривбас" Ігоря Омельченка, який самовільно залишив розташування команди на зборах. ФК "Кривбас" інформує, дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас"
У "Кривбасі" наголосили, що клуб продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання.
ФК "Кривбас" проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась. Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань
Доповнення
Варто зазначити, що Омельченко вже не перший гравець, який "втік" з "Кривбасу". На початку року ходили чутки, що під час зимових зборів до клубу не повернулися венесуельський вінгер Глейкер Мендоза та бразилець Маттео Аморозо.
У квітні тодішній тренер "Кривбасу" підтвердив, що Мендоза більше не є гравцем команди.
"Глейкер Мендоза? Його вже з нами нема. Так, він вже поїхав", - казав тоді Вернидуб.
У липні "Кривбас" оголосив про відхід в аренду Аморозо у "Зімбру" з Молдови.
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