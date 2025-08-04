Голкіпер "Кривбаса" Омельченко не повернувся в Україну після зборів у Словенії

Голкіпер "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся в Україну після літніх тренувальних зборів клубу в Словенії. У клубі заявили, що гравець самовільно залишив розташування команди і очікують на повернення контрактних зобовʼязань. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Сьогодні в українських ЗМІ зʼявилась інформація щодо воротаря ФК "Кривбас" Ігоря Омельченка, який самовільно залишив розташування команди на зборах. ФК "Кривбас" інформує, дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас"