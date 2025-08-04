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Голкіпер "Кривбаса" Омельченко не повернувся в Україну після зборів у Словенії

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Воротар ФК "Кривбас" Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся до України. Клуб закликає його повернутися до виконання контрактних зобов'язань та інформував УПЛ про ситуацію.

Голкіпер "Кривбаса" Омельченко не повернувся в Україну після зборів у Словенії

Голкіпер "Кривбаса" Ігор Омельченко не повернувся в Україну після літніх тренувальних зборів клубу в Словенії. У клубі заявили, що гравець самовільно залишив розташування команди і очікують на повернення контрактних зобовʼязань. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

Сьогодні в українських ЗМІ зʼявилась інформація щодо воротаря ФК "Кривбас" Ігоря Омельченка, який самовільно залишив розташування команди на зборах. ФК "Кривбас" інформує, дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас" 

- заявили в клубі.

У "Кривбасі" наголосили, що клуб продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання.

ФК "Кривбас" проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась. Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань 

- додали в клубі.

Доповнення

Варто зазначити, що Омельченко вже не перший гравець, який "втік" з "Кривбасу". На початку року ходили чутки, що під час зимових зборів до клубу не повернулися венесуельський вінгер Глейкер Мендоза та бразилець Маттео Аморозо.

У квітні тодішній тренер "Кривбасу" підтвердив, що Мендоза більше не є гравцем команди.

"Глейкер Мендоза? Його вже з нами нема. Так, він вже поїхав", - казав тоді Вернидуб.

У липні "Кривбас" оголосив про відхід в аренду Аморозо у "Зімбру" з Молдови.

Нагадаємо

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися своїх потенційних суперників у кваліфікації до єврокубків.

Житомирське "Полісся" зіграє з "Фіорентиною" у разі проходу "Пакші". Донецький "Шахтар" зустрінеться з переможеним пари "Серветт" – "Утрехт", якщо вилетить з Ліги Європи.

Павло Башинський

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Молдова