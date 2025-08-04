Голкипер "Кривбасса" Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении

Голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. В клубе заявили, что игрок самовольно покинул расположение команды и ожидают возвращения контрактных обязательств. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация относительно вратаря ФК "Кривбасс" Игоря Омельченко, который самовольно покинул расположение команды на сборах. ФК "Кривбасс" информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК "Кривбасс"