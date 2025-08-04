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Голкипер "Кривбасса" Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Вратарь ФК "Кривбасс" Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину. Клуб призывает его вернуться к выполнению контрактных обязательств и проинформировал УПЛ о ситуации.

Голкипер "Кривбасса" Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении

Голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. В клубе заявили, что игрок самовольно покинул расположение команды и ожидают возвращения контрактных обязательств. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация относительно вратаря ФК "Кривбасс" Игоря Омельченко, который самовольно покинул расположение команды на сборах. ФК "Кривбасс" информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК "Кривбасс" 

- заявили в клубе.

В "Кривбассе" отметили, что клуб продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу.

ФК "Кривбасс" проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации. Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств 

- добавили в клубе.

Дополнение

Стоит отметить, что Омельченко уже не первый игрок, который "сбежал" из "Кривбасса". В начале года ходили слухи, что во время зимних сборов в клуб не вернулись венесуэльский вингер Глейкер Мендоза и бразилец Маттео Аморозо.

В апреле тогдашний тренер "Кривбасса" подтвердил, что Мендоза больше не является игроком команды.

"Глейкер Мендоза? Его уже с нами нет. Да, он уже уехал", - говорил тогда Вернидуб.

В июле "Кривбасс" объявил об уходе в аренду Аморозо в "Зимбру" из Молдовы.

Напомним

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих потенциальных соперников в квалификации к еврокубкам.

Житомирское "Полесье" сыграет с "Фиорентиной" в случае прохода "Пакши". Донецкий "Шахтер" встретится с проигравшим пары "Серветт" – "Утрехт", если вылетит из Лиги Европы.

Павел Башинский

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