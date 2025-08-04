Голкипер "Кривбасса" Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении
Киев • УНН
Вратарь ФК "Кривбасс" Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину. Клуб призывает его вернуться к выполнению контрактных обязательств и проинформировал УПЛ о ситуации.
Голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. В клубе заявили, что игрок самовольно покинул расположение команды и ожидают возвращения контрактных обязательств. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
Сегодня в украинских СМИ появилась информация относительно вратаря ФК "Кривбасс" Игоря Омельченко, который самовольно покинул расположение команды на сборах. ФК "Кривбасс" информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК "Кривбасс"
В "Кривбассе" отметили, что клуб продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу.
ФК "Кривбасс" проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации. Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств
Дополнение
Стоит отметить, что Омельченко уже не первый игрок, который "сбежал" из "Кривбасса". В начале года ходили слухи, что во время зимних сборов в клуб не вернулись венесуэльский вингер Глейкер Мендоза и бразилец Маттео Аморозо.
В апреле тогдашний тренер "Кривбасса" подтвердил, что Мендоза больше не является игроком команды.
"Глейкер Мендоза? Его уже с нами нет. Да, он уже уехал", - говорил тогда Вернидуб.
В июле "Кривбасс" объявил об уходе в аренду Аморозо в "Зимбру" из Молдовы.
Напомним
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