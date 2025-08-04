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"Полісся" та "Шахтар" дізналися суперників по Лізі конференцій

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Житомирське "Полісся" зіграє з "Фіорентиною" у разі проходу "Пакші". Донецький "Шахтар" зустрінеться з переможеним пари "Серветт" – "Утрехт", якщо вилетить з Ліги Європи.

"Полісся" та "Шахтар" дізналися суперників по Лізі конференцій

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій, за результатами якого житомирське "Полісся" у разі проходу угорського "Пакші" зустрінеться із "Фіорентиною", а донецький "Шахтар" у разі вильоту з Ліги Європи зустрінеться із переможеним пари "Серветт" – "Утрехт", передає УНН з посиланням на УЄФА.

Деталі

"Полісся"

За результатами жеребкування, житомирське "Полісся" у разі проходу "Пакші", у раунді плей-оф Ліги конференцій зустрінеться із італійською "Фіорентиною".

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня. Перший житомиряни проведуть вдому.

"Шахтар"

Донецький "Шахтар", у випадку вильоту від "Панатінаїкоса" у 3-му раунді відбору в Лізі Європи, зіграє за право кваліфікуватися у груповий етап Ліги конференцій проти команди, яка програє у парі "Серветт" – "Утрехт".

Нагадаємо

Житомирське "Полісся" здобуло розгромну перемогу у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій проти "Санта Колома" - 4:1. Перемогу "вовкам" принесли голи Богдана Михайліченка, Олександра Філіппова, Олександра Андрієвського та Миколи Гайдучика.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися своїх потенційних суперників у кваліфікації до єврокубків.

Павло Башинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
УЄФА
ФК «Динамо» Київ
Швейцарія