"Полісся" та "Шахтар" дізналися суперників по Лізі конференцій

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій, за результатами якого житомирське "Полісся" у разі проходу угорського "Пакші" зустрінеться із "Фіорентиною", а донецький "Шахтар" у разі вильоту з Ліги Європи зустрінеться із переможеним пари "Серветт" – "Утрехт", передає УНН з посиланням на УЄФА.

Деталі

"Полісся"

За результатами жеребкування, житомирське "Полісся" у разі проходу "Пакші", у раунді плей-оф Ліги конференцій зустрінеться із італійською "Фіорентиною".

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня. Перший житомиряни проведуть вдому.

"Шахтар"

Донецький "Шахтар", у випадку вильоту від "Панатінаїкоса" у 3-му раунді відбору в Лізі Європи, зіграє за право кваліфікуватися у груповий етап Ліги конференцій проти команди, яка програє у парі "Серветт" – "Утрехт".

Нагадаємо

Житомирське "Полісся" здобуло розгромну перемогу у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій проти "Санта Колома" - 4:1. Перемогу "вовкам" принесли голи Богдана Михайліченка, Олександра Філіппова, Олександра Андрієвського та Миколи Гайдучика.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися своїх потенційних суперників у кваліфікації до єврокубків.