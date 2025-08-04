"Полесье" и "Шахтер" узнали соперников по Лиге конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, по результатам которой житомирское "Полесье" в случае прохода венгерского "Пакши" встретится с "Фиорентиной", а донецкий "Шахтер" в случае вылета из Лиги Европы встретится с проигравшим пары "Серветт" – "Утрехт", передает УНН со ссылкой на УЕФА.

Детали

"Полесье"

По результатам жеребьевки, житомирское "Полесье" в случае прохода "Пакши", в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с итальянской "Фиорентиной".

Базовые даты проведения матчей: 21 и 28 августа. Первый житомиряне проведут дома.

"Шахтер"

Донецкий "Шахтер", в случае вылета от "Панатинаикоса" в 3-м раунде отбора в Лиге Европы, сыграет за право квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций против команды, которая проиграет в паре "Серветт" – "Утрехт".

Напомним

Житомирское "Полесье" одержало разгромную победу во втором раунде квалификации в Лигу конференций против "Санта Колома" - 4:1. Победу "волкам" принесли голы Богдана Михайличенко, Александра Филиппова, Александра Андриевского и Николая Гайдучика.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих потенциальных соперников в квалификации к еврокубкам.