"Полесье" и "Шахтер" узнали соперников по Лиге конференций
Киев • УНН
Житомирское "Полесье" сыграет с "Фиорентиной" в случае прохода "Пакши". Донецкий «Шахтер» встретится с проигравшим пары "Серветт" - "Утрехт", если вылетит из Лиги Европы.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, по результатам которой житомирское "Полесье" в случае прохода венгерского "Пакши" встретится с "Фиорентиной", а донецкий "Шахтер" в случае вылета из Лиги Европы встретится с проигравшим пары "Серветт" – "Утрехт", передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Детали
"Полесье"
По результатам жеребьевки, житомирское "Полесье" в случае прохода "Пакши", в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с итальянской "Фиорентиной".
Базовые даты проведения матчей: 21 и 28 августа. Первый житомиряне проведут дома.
"Шахтер"
Донецкий "Шахтер", в случае вылета от "Панатинаикоса" в 3-м раунде отбора в Лиге Европы, сыграет за право квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций против команды, которая проиграет в паре "Серветт" – "Утрехт".
Напомним
Житомирское "Полесье" одержало разгромную победу во втором раунде квалификации в Лигу конференций против "Санта Колома" - 4:1. Победу "волкам" принесли голы Богдана Михайличенко, Александра Филиппова, Александра Андриевского и Николая Гайдучика.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих потенциальных соперников в квалификации к еврокубкам.