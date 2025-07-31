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Ліга конференцій: “Полісся” розгромило “Санта Колома” й крокує далі

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Житомирське "Полісся" перемогло "Санта Колома" з рахунком 4:1 у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Голи забили Михайліченко, Філіппов, Андрієвський та Гайдучик.

Ліга конференцій: “Полісся” розгромило “Санта Колома” й крокує далі

Житомирське "Полісся" здобуває розгромну перемогу у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій проти "Санта Колома" - 4:1. Перемогу "вовкам" принесли голи Богдана Михайліченка, Олександра Філіппова, Олександра Андрієвського та Миколи Гайдучика. Житомиряни зустрінуться у третьому раунді кваліфікації проти переможця пари "Пакші" - "Марібор", передає УНН.

Деталі

Житомиряни відкрили рахунок вже на 4 хвилині матчу, чим зрівняли рахунок за сумою двох поєдинків: голкіпер "Санта Колома" вибив м’яч на свого захисника, який під пресингом помилився, і віддав не точну передачу на свого ж голкіпера, яку підчатував Олександр Назаренко, і м’яч від його ноги відскочив до Богдана Михайліченка, який точно пробив у ближній кут воріт команди суперника - 1:0.

Як і у першому таймі, вовки на початку другої 45-хвилинки змогли подвоїти рахунок: Олексій Гуцуляк подав з флангу, де боротьбу виграли гравці "Санта Колома", проте м’яч відсокочив точно на голову Руслану Бабенку, який скинув до штрафного, де Томері Йосефі, на щастя, для "Полісся" не вдало обробив м’яч, точно скинув на Олександра Філіппова, який розстріляв ворота з кількох метрів - 2:0.

Однак, вже за хвилину, нападнику "Санта Колома" Маріо Маурело вдалося зрівняти рахунок за сумою двох матчів, що ставило українську команду у незручне становище.

Вже за 10 хвилин Олександр Андрієвський подвоїв перевагу своєї команди: Олександр Назаренко прострілив, а Андрієвський з другої спроби переправив м’яч у сітку воріт - 3:1.

Під завісу матчу новачок житомирян Микола Гайдучик довів рахунок до розгромного: Назаренко виривався на оперативний простір на зустріч голкіперу, пробивши повз нього, м’яч пролетів повз кіпера і повільно летів у ворота, на що відреагував Гайдучик і відправив м’яч вже у порожні ворота - 4:1.

Нагадаємо

Житомирське "Полісся" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти переможця пари "Пакші" - "Марібор".

Павло Башинський

Спорт