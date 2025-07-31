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Лига конференций: "Полесье" разгромило "Санта Колома" и шагает дальше

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Житомирское "Полесье" победило "Санта Колома" со счетом 4:1 во втором раунде квалификации Лиги конференций. Голы забили Михайличенко, Филиппов, Андриевский и Гайдучик.

Лига конференций: "Полесье" разгромило "Санта Колома" и шагает дальше

Житомирское "Полесье" одерживает разгромную победу во втором раунде квалификации Лиги конференций против "Санта Колома" - 4:1. Победу "волкам" принесли голы Богдана Михайличенко, Александра Филиппова, Александра Андриевского и Николая Гайдучика. Житомиряне встретятся в третьем раунде квалификации против победителя пары "Пакши" - "Марибор", передает УНН.

Детали

Житомиряне открыли счет уже на 4 минуте матча, чем сравняли счет по сумме двух поединков: голкипер "Санта Колома" выбил мяч на своего защитника, который под прессингом ошибся, и отдал неточную передачу на своего же голкипера, которую подкараулил Александр Назаренко, и мяч от его ноги отскочил к Богдану Михайличенко, который точно пробил в ближний угол ворот команды соперника - 1:0.

Как и в первом тайме, волки в начале второй 45-минутки смогли удвоить счет: Алексей Гуцуляк подал с фланга, где борьбу выиграли игроки "Санта Колома", однако мяч отскочил точно на голову Руслану Бабенко, который скинул в штрафную, где Томери Йосефи, к счастью, для "Полесья" неудачно обработал мяч, точно скинул на Александра Филиппова, который расстрелял ворота с нескольких метров - 2:0.

Однако, уже через минуту, нападающему "Санта Колома" Марио Маурело удалось сравнять счет по сумме двух матчей, что ставило украинскую команду в неудобное положение.

Уже через 10 минут Александр Андриевский удвоил преимущество своей команды: Александр Назаренко прострелил, а Андриевский со второй попытки переправил мяч в сетку ворот - 3:1.

Под занавес матча новичок житомирян Николай Гайдучик довел счет до разгромного: Назаренко вырывался на оперативный простор навстречу голкиперу, пробив мимо него, мяч пролетел мимо кипера и медленно летел в ворота, на что отреагировал Гайдучик и отправил мяч уже в пустые ворота - 4:1.

Напомним

Житомирское "Полесье" в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против победителя пары "Пакши" - "Марибор".

Павел Башинский

спорт