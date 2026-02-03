Форвард "Вереса" исчез во время сборов команды в Турции: в клубе не знают, где может находиться игрок

Турецкий форвард ровенского "Вереса" Эрен Айдын самовольно покинул расположение команды во время сборов команды в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом. Об этом говорится в заявлении ровенского клуба, передает УНН.

Подробности

"Народный клуб Верес сообщает, что сегодня утром футболист самовольно покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом", - говорится в сообщении клуба.

Дополнение

22-летний Эрен Айдын перешел в "Верес" из турецкого "Галатасарая" в сентябре 2025 года свободным агентом. В составе ровенчан форвард провел 10 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 3 голевых паса.

Напомним

Голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. В клубе заявили, что игрок самовольно покинул расположение команды и ожидают возвращения контрактных обязательств.