Форвард "Вереса" исчез во время сборов команды в Турции: в клубе не знают, где может находиться игрок

$42.970.16
50.910.12
ukenru
18:25 • 1618 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 7370 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 10202 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 8504 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 17598 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 25338 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15784 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23702 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33892 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31667 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0м/с
78%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 10723 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 16656 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 17036 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 8610 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 15117 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 15147 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 17066 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 59856 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 69016 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 52979 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Китай
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 1696 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 2908 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 8636 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 16671 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 30859 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Шахед-136

Форвард "Вереса" исчез во время сборов команды в Турции: в клубе не знают, где может находиться игрок

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Турецкий форвард "Вереса" Эрен Айдын самовольно покинул команду во время сборов в Турции и не выходит на связь. 22-летний игрок перешел в "Верес" в сентябре 2025 года из "Галатасарая".

Форвард "Вереса" исчез во время сборов команды в Турции: в клубе не знают, где может находиться игрок

Турецкий форвард ровенского "Вереса" Эрен Айдын самовольно покинул расположение команды во время сборов команды в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом. Об этом говорится в заявлении ровенского клуба, передает УНН.

Подробности

"Народный клуб Верес сообщает, что сегодня утром футболист самовольно покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом", - говорится в сообщении клуба.

Дополнение

22-летний Эрен Айдын перешел в "Верес" из турецкого "Галатасарая" в сентябре 2025 года свободным агентом. В составе ровенчан форвард провел 10 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 3 голевых паса.

Напомним

Голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних тренировочных сборов клуба в Словении. В клубе заявили, что игрок самовольно покинул расположение команды и ожидают возвращения контрактных обязательств.

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Государственная граница Украины
Турция