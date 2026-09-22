После июльской атаки снова удар: россияне уничтожили склад "Снежной Панды"

Россияне повторным ударом полностью уничтожили складской комплекс известного украинского производителя бумажной продукции "Снежная Панда", люди в результате атаки остались живы. Об этом компания сообщила в Facebook, передает УНН.

Отметим, что в начале июля российская атака нанесла значительные разрушения производственно-складскому комплексу предприятия в Одесской области.

"22 сентября в результате вражеского удара наш складской комплекс был во второй раз полностью уничтожен", — сообщили в компании.

Производитель подчеркнул, что, несмотря на масштабные разрушения, самое важное — то, что люди остались живы.

В настоящее время компания не сообщает о точных масштабах материального ущерба, количестве продукции, находившейся на складе в момент атаки, а также о том, насколько новые разрушения могут повлиять на производство, логистику и поставки товаров в торговые сети. Также пока не уточняется, каким именно видом вооружения российские войска нанесли повторный удар по объекту.

Отметим, что предприятие еще продолжало преодолевать последствия предыдущего удара, произошедшего в начале лета.

Что известно о предыдущем ударе

1 июля Россия нанесла ракетный удар по производственно-складскому комплексу "Снежной Панды" в Одесской области. В результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар, а часть производственных и складских помещений была фактически уничтожена. Тогда компания сообщала о серьезных повреждениях своей инфраструктуры, а также о пострадавших среди работников.

россия атаковала производство и склады "Снежной Панды", пострадавшие среди сотрудников

Разрушенный объект имел важное значение для работы предприятия, поскольку выполнял функции одной из ключевых производственно-логистических площадок компании. Именно через него продукцию бренда "Снежная Панда", а также других торговых марок производителя, в частности "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional, отправляли в различные регионы Украины.

После июльского удара в "Снежной Панде" сообщали, что специалисты оценивают масштабы разрушений и определяют первоочередные шаги, необходимые для продолжения работы компании и сохранения бизнеса. Предприятию пришлось фактически перестраивать часть производственных и логистических процессов после потери важной инфраструктуры.

Что нужно знать о производителе

"Снежная Панда" (Snow Panda) — украинский бренд санитарно-гигиенической продукции, работающий на рынке с 2012 года. Производителем продукции торговой марки является ООО "Блуми", зарегистрированное в Одессе в 2014 году. Основной вид деятельности предприятия — производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Компания выпускает туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные и влажные салфетки и другую гигиеническую продукцию. В ассортименте представлены товары различных ценовых сегментов, в частности классические и премиальные линейки. Производство автоматизировано и оснащено оборудованием итальянского производства.

Производственные мощности компании расположены в Одесской области. В финансовой отчетности предприятия указывалось, что фабрика санитарно-гигиенической продукции работает в промышленной зоне Теплодара. Центральный офис компании расположен в Одессе. По данным Агентства регионального развития Одесской области, "Блуми" относится к ключевым игрокам украинского рынка бумажно-целлюлозной продукции.

До полномасштабной войны и в первые годы после ее начала компания продолжала наращивать производство. По данным ассоциации "УкрПапир", в 2024 году объем производства ООО "Блуми" вырос на 10,6% по сравнению с 2023 годом — до 406,1 млн грн. В январе-июле 2025 года предприятие выпустило продукции на 242 млн грн, а производство туалетной бумаги на целлюлозной основе выросло на 11% — до 30,6 млн рулонов.

В 2025 году выручка ООО "Блуми", по данным YouControl, которые приводил Forbes Ukraine, составила 846,3 млн грн против 793,6 млн грн годом ранее. Чистая прибыль выросла с 30,9 млн грн в 2024 году до 32,1 млн грн в 2025-м. Владельцами компании являются Петр Нягов, Аркадий Губерник, Борис Ключников и Ольга Клишейко.