россия атаковала производство и склады "Снежной Панды", пострадавшие среди сотрудников

В результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть производственно-складских помещений производителя бумажных изделий "Снежная Панда". Есть пострадавшие среди сотрудников - сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила компания в соцсетях, передает УНН.

Друзья, делимся с вами тяжелыми новостями. В результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть наших производственно-складских помещений. К сожалению, есть пострадавшие среди наших сотрудников - сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь - говорится в сообщении.

В компании отметили, что это был важнейший хаб, откуда отправлялась продукция "Снежной Панды".

Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти дело нашей жизни. Мы искренне благодарим каждого из вас за доверие, которое вы дарили нам на протяжении всего этого пути. Как только ситуация прояснится, мы обязательно вернемся к вам с более подробной информацией - добавили в компании.

Напомним

Сегодня днем враг нанес баллистический удар по Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, предварительно известно, что два человека погибли, еще 15 пострадали, из них 11 - госпитализированы.