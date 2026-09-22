Після липневої атаки знову удар: росіяни знищили склад "Сніжної Панди"

Росіяни повторним ударом повністю знищили складський комплекс відомого українського виробника паперової продукції "Сніжна Панда", люди внаслідок атаки залишилися живими. Про це повідомила компанія у Facebook, передає УНН.

Зауважимо, що на початку липня російська атака завдала значних руйнувань виробничо-складському комплексу підприємства на Одещині.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс", – повідомили у компанії.

У виробника наголосили, що, попри масштабні руйнування, найважливішим є те, що люди залишилися живими.

Наразі компанія не повідомляє про точні масштаби матеріальних збитків, кількість продукції, яка перебувала на складі в момент атаки, а також про те, наскільки нові руйнування можуть вплинути на виробництво, логістику та постачання товарів до торговельних мереж. Також поки не уточнюється, яким саме видом озброєння російські війська завдали повторного удару по об'єкту.

Зауважимо, що підприємство ще продовжувало долати наслідки попереднього удару, який стався на початку літа.

Що відомо про попередній удар

1 липня росія завдала ракетного удару по виробничо-складському комплексу "Сніжної Панди" на Одещині. Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа, а частину виробничих та складських приміщень було фактично знищено. Компанія тоді повідомляла про серйозні пошкодження своєї інфраструктури, а також про постраждалих серед працівників.

росія атакувала виробництво та склади "Сніжної Панди", постраждалі серед співробітників

Зруйнований об'єкт мав важливе значення для роботи підприємства, оскільки виконував функції одного з ключових виробничо-логістичних майданчиків компанії. Саме через нього продукцію бренду "Сніжна Панда", а також інших торговельних марок виробника, зокрема "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional, відправляли до різних регіонів України.

Після липневого удару у "Сніжній Панді" повідомляли, що фахівці оцінюють масштаби руйнувань та визначають першочергові кроки, необхідні для продовження роботи компанії та збереження бізнесу. Підприємству довелося фактично перебудовувати частину виробничих та логістичних процесів після втрати важливої інфраструктури.

Що потрібно знати про виробника

"Сніжна Панда" (Snow Panda) — український бренд санітарно-гігієнічної продукції, який працює на ринку з 2012 року. Виробником продукції торгової марки є ТОВ "Блумі", зареєстроване в Одесі у 2014 році. Основний вид діяльності підприємства — виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення. Компанія випускає туалетний папір, паперові рушники, паперові й вологі серветки та іншу гігієнічну продукцію. В асортименті представлені товари різних цінових сегментів, зокрема класичні та преміальні лінійки. Виробництво автоматизоване та оснащене обладнанням італійського виробництва.

Виробничі потужності компанії розташовані на Одещині. У фінансовій звітності підприємства зазначалося, що фабрика санітарно-гігієнічної продукції працює у промисловій зоні Теплодара. Центральний офіс компанії розташований в Одесі. За даними Агенції регіонального розвитку Одеської області, "Блумі" належить до ключових гравців українського ринку паперово-целюлозної продукції.

До повномасштабної війни та в перші роки після її початку компанія продовжувала нарощувати виробництво. За даними асоціації "УкрПапір", у 2024 році обсяг виробництва ТОВ "Блумі" зріс на 10,6% проти 2023 року — до 406,1 млн грн. У січні-липні 2025 року підприємство випустило продукції на 242 млн грн, а виробництво туалетного паперу на целюлозній основі зросло на 11% — до 30,6 млн рулонів.

У 2025 році виручка ТОВ "Блумі", за даними YouControl, які наводив Forbes Ukraine, становила 846,3 млн грн проти 793,6 млн грн роком раніше. Чистий прибуток зріс із 30,9 млн грн у 2024 році до 32,1 млн грн у 2025-му. Власниками компанії є Петро Нягов, Аркадій Губерник, Борис Ключников та Ольга Клішейко.