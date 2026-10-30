В Польше распространяют видео, созданные с помощью ИИ, для разжигания антиукраинских настроений — ЦПД

В польском сегменте социальных сетей фиксируется очередная информационная операция, направленная на разжигание антиукраинских настроений и ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в TikTok, Facebook и X распространяются короткие видео, созданные с помощью ИИ, в которых рассказывается о якобы провокационных оскорбительных для поляков публикациях от имени депутатов местных советов различных регионов Украины.

На самом деле на официальных страницах депутатов таких публикаций нет, а показанные в роликах "аватарки" — это фейковые изображения, созданные с помощью ИИ, поскольку в реальности эти должностные лица выглядят совершенно иначе. В настоящее время кампания продолжается — в сети продолжают появляться новые аналогичные видео — утверждают в ЦПД.

Там указывают, что стиль подачи и использование ИИ для манипулирования общественным мнением соответствуют российским информационным операциям, которые ранее уже фиксировались в польском информационном пространстве. При этом на российский след указывают и кальки с русского языка в озвучке роликов.

Напомним

Накануне в Польше арестовали 25-летнего украинца, которого подозревают в разведке для поджогов в Румынии.

Польша разблокирует новую передачу Украине истребителей МиГ-29 - СМИ