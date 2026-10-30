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У Польщі поширюють ШІ-відео для розпалювання антиукраїнських настроїв - ЦПД

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У польських соцмережах ширяться фейкові ШІ-відео з нібито образливими дописами українських депутатів. ЦПД пов’язує кампанію з російськими операціями.

У Польщі поширюють ШІ-відео для розпалювання антиукраїнських настроїв - ЦПД

У польському сегменті соцмереж фіксується чергова інформаційна операція, спрямована на розпалювання антиукраїнських настроїв та погіршення відносин між Україною й Польщею. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у TikTok, Facebook та X поширюються короткі ШІ-відео, у яких розповідають про нібито провокативні образливі для поляків дописи від імені депутатів місцевих рад різних регіонів України.

Насправді на офіційних сторінках депутатів таких дописів немає, а показані у роликах "аватарки" - це фейкові ШІ-зображення, адже в реальності ці посадовці виглядають зовсім інакше. Наразі кампанія триває - у мережі продовжують з’являтися нові аналогічні відео

- стверджують у ЦПД.

Там вказують, що стиль подачі та використання ШІ для маніпуляції громадською думкою відповідають російським інформаційним операціям, які раніше вже фіксувалися у польському інфопросторі. При цьому на російський слід вказують і кальки з російської мови в озвученні роликів.

Нагадаємо

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Польща розблоковує нову передачу Україні винищувачів МіГ-29 - ЗМІ29.10.26, 10:13 • 4368 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвітМультимедіа
ШІ (штучний інтелект)
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
TikTok
Україна
Facebook
Польща