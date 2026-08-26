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"В следующий раз пере**у ногой" - в сети Threads скандал из-за угроз в адрес уличных животных

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Пользователь Threads публично угрожал жестоким обращением с уличными животными. Сообщество требует его блокировки и привлечения к ответственности.

"В следующий раз пере**у ногой" - в сети Threads скандал из-за угроз в адрес уличных животных

В социальной сети Threads разгорелся скандал вокруг пользователя, который публично угрожает жестоко обращаться с бездомными животными. После возмущения в комментариях мужчина заявил, что "в следующий раз пере***т ногой" бездомного кота из-за замечания в свой адрес, что вызвало призывы сообщества привлечь его к ответственности, передает УНН.

Детали

В социальной сети Threads пользовательница под ником "roksy_grows" спросила у сообщества: "Вы здороваетесь с животными на улице?". 

Пост за день набрал более 700 лайков и 200 комментариев, подавляющее большинство которых были положительными. 

Однако пользователь "vovylia_vovylevi4", настоящее имя которого Владимир Долгов, написал: "В основном с котами. Говорю: че смотришь, п***р шерстяной, а ну съ***ся на**й с дороги", что сразу вызвало возмущение в сети.

После замечаний от других пользователей мужчина перешел к угрозам. Он заявил, что "в следующий раз я его еще и ногой пере**у", и обвинил в этом комментаторов - "это будет из-за тебя".

Позже мужчина удалил свои комментарии, а также закрыл страницы в Threads и Instagram после того, как другие пользователи начали писать ему в личные сообщения.

Однако до сих пор остается открытой страница в Facebook.

Пользователи Threads призывают запомнить лицо и имя мужчины, публикуют скриншоты его профиля и требуют привлечь его к ответственности или заблокировать аккаунт за призывы к жестокому обращению с животными.

Дополнительно

Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины предусматривается наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от одного до трех лет за жестокое обращение с животными, нарушение правил транспортировки животных, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных мотивов, а также пропаганду, публичные призывы к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Напомним

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг блогерши alenadumma после публикации видео с участием ее ребенка и котят. На кадрах мальчик играет с животными, держа их за шею. Видео вызвало возмущение пользователей социальных сетей и реакцию зоозащитников.

Павел Башинский

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