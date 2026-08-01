Новый премьер Молдовы впервые поговорил с украинским коллегой и заявил о новых договоренностях

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан провел первый телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Украины Сергеем Корецким, в ходе которого стороны обсудили поддержку Украины и ряд совместных инфраструктурных проектов. Об этом Василе Тофан сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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По словам главы молдавского правительства, он заверил украинского коллегу, что Кишинев и впредь будет поддерживать Украину так же, как это делал с первых дней полномасштабной войны.

Я передал, что Республика Молдова и впредь будет рядом с Украиной, как была с первого дня. Я поблагодарил за мужество и стойкость украинского народа, который защищает не только свободу своей страны, но и безопасность всего нашего региона – написал Тофан.

Премьеры также обсудили практические вопросы, важные для обоих государств. В частности, речь шла о ситуации на Днестре из-за нехватки осадков и критически низкого уровня воды в Новоднестровском водохранилище. Стороны согласились, что в таких условиях необходимо максимально ответственно управлять водными ресурсами, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Отдельно стороны договорились активизировать строительство моста Косэуць–Ямполь, который должен упростить пересечение украинско-молдавской границы в направлении Сороки и сократить время для граждан, перевозчиков и бизнеса.

Совместные инфраструктурные проекты и логистика

Также во время разговора премьеры обсудили сотрудничество между железными дорогами Украины и Молдовы, в частности перевозку украинского зерна в румынский порт Констанца. По словам Тофана, более эффективная железнодорожная инфраструктура и лучшая координация могут принести экономическую выгоду обеим странам, а также обеспечить дополнительные доходы для «Железной дороги Молдовы».

Между Молдовой и Украиной за последние годы сформировались отношения, основанные на доверии, солидарности и взаимном уважении. Мы хотим превратить эти отношения в как можно больше конкретных проектов, которые сделают жизнь людей проще, а экономики наших стран – сильнее – отметил премьер-министр Молдовы.

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