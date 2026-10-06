После атаки рф прекратил работу киевский дата-центр "Омега Телеком"
Киев • УНН
Дата-центр "Омега Телеком" в Киеве прекратил работу после массированной атаки рф. Компания восстанавливает связь и интернет на резервных площадках.
Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекратил работу из-за очередной массированной российской атаки. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Компания отметила, что продолжает работы по восстановлению связи и доступа к интернету.
"Уважаемые партнеры! Вынуждены констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекращает свою работу. Мы продолжаем восстанавливать каналы связи и доступ к сети Интернет на резервных площадках. Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!", – говорится в сообщении.
Напомним
Дата-центр "ПАРКОВЫЙ", расположенный в центре столицы, полностью прекратил свою работу после вражеских атак. Данные клиентов перенесли на резервные площадки в ЕС.