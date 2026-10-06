Після атаки рф припинив роботу київський дата-центр "Омега Телеком"
Київ • УНН
Дата-центр "Омега Телеком" у Києві припинив роботу після масованої атаки рф. Компанія відновлює зв’язок та інтернет на резервних майданчиках.
Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив роботу через чергову масовану російську атаку. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Компанія зазначила, що продовжує роботи з відновлення зв’язку та доступу до інтернету.
"Шановні партнери! Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу. Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!", – йдеться у дописі.
Нагадаємо
Дата-центр "ПАРКОВИЙ", що розташований у центрі столиці, повністю припинив свою роботу після ворожих атак. Дані клієнтів перенесли на резервні майданчики в ЄС.