Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після ударів рф
Київ • УНН
Датацентр "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень після ударів рф. Дані клієнтів перенесли на резервні майданчики в ЄС.
Датацентр "ПАРКОВИЙ", що розташований у центрі столиці, повністю припинив свою роботу після ворожих атак, передає УНН із посиланням на заяви Датацентру.
У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру "ПАРКОВИЙ" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе
У Датацентрі наголосили - головне, що працівники цілі, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС.
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Останні систематичні удари росії по дата-центрах в Україні спричиняють тимчасові проблеми у сотень тисяч абонентів, змушуючи владу вживати додаткових заходів безпеки. Водночас фахівці наголошують, що через автономність провайдерів та децентралізовану архітектуру повністю знеструмити зв’язок у країні агресор не зможе.