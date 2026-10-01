Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після ударів рф

$44.680.1850.720.21
ukenru
12:45 • 4744 перегляди
Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок
Ексклюзив
12:29 • 11008 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
11:41 • 15185 перегляди
Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро
Ексклюзив
10:30 • 26487 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
09:17 • 22531 перегляди
Чи можна звільнити мобілізованого працівника - роз’яснення юриста
08:00 • 22857 перегляди
Графіки відключень скасували, але це може змінитися - яким регіонам приготуватися
07:56 • 21527 перегляди
Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитиниVideo
1 жовтня, 06:19 • 25144 перегляди
У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка
1 жовтня, 04:44 • 21305 перегляди
Втрати росії сягнули 1,535 млн військових: за добу мінус 1 900 - Генштаб
1 жовтня, 01:27 • 24152 перегляди
Швеція планує бити по цілях у глибині росії у разі нападу - ВПС країни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
47%
758мм
Популярнi новини
росія збирається навчити США роботі держпослуг, щоб ті створили свій аналогVideo1 жовтня, 03:25 • 8470 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 51244 перегляди
Псевдовибори в рф: фальсифікації паралізували систему цвк - ЦПД1 жовтня, 04:31 • 5660 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укриттіVideo1 жовтня, 06:40 • 29218 перегляди
Удар "шахеда" по школі в Києві - як виглядає навчальний заклад після атаки рф (фоторепортаж)PhotoVideo10:07 • 16307 перегляди
Публікації
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
12:29 • 11008 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
10:30 • 26487 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 51478 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 46165 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти30 вересня, 17:01 • 57317 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Денис Штілерман
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Рівненська область
Реклама
УНН Lite
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 57971 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 75571 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 79166 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 81604 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 88093 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ATACMS
Шахед-136
Опалення
Fox News

Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після ударів рф

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Датацентр "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень після ударів рф. Дані клієнтів перенесли на резервні майданчики в ЄС.

Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після ударів рф
Фото ілюстративне

Датацентр "ПАРКОВИЙ", що розташований у центрі столиці, повністю припинив свою роботу після ворожих атак, передає УНН із посиланням на заяви Датацентру.

У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру "ПАРКОВИЙ" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе 

- йдеться у заяві.

У Датацентрі наголосили - головне, що працівники цілі, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС.

У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео23.09.26, 17:52 • 10911 переглядiв

Нагадаємо

Останні систематичні удари росії по дата-центрах в Україні спричиняють тимчасові проблеми у сотень тисяч абонентів, змушуючи владу вживати додаткових заходів безпеки. Водночас фахівці наголошують, що через автономність провайдерів та децентралізовану архітектуру повністю знеструмити зв’язок у країні агресор не зможе.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Вибухи
Кібератака
Війна в Україні
Блекаут 
Україна
Київ