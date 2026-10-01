Дата-центр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов рф
Киев • УНН
Дата-центр "Парковый" в Киеве получил критические повреждения после ударов рф. Данные клиентов перенесли на резервные площадки в ЕС.
Датацентр "ПАРКОВЫЙ", расположенный в центре столицы, полностью прекратил работу после вражеских атак, передает УНН со ссылкой на заявления Датацентра.
В результате серии ударов со стороны рф по состоянию на 01.10.2026 г. площадка Датацентра "ПАРКОВЫЙ" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно
В Датацентре подчеркнули: главное, что сотрудники целы, а данные клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС.
В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео23.09.26, 17:52 • 10911 просмотров
Напомним
Последние систематические удары России по дата-центрам в Украине вызывают временные проблемы у сотен тысяч абонентов, вынуждая власти принимать дополнительные меры безопасности. В то же время специалисты подчеркивают, что из-за автономности провайдеров и децентрализованной архитектуры полностью обесточить связь в стране агрессор не сможет.