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Дата-центр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов рф

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Дата-центр "Парковый" в Киеве получил критические повреждения после ударов рф. Данные клиентов перенесли на резервные площадки в ЕС.

Дата-центр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов рф
Фото иллюстративное

Датацентр "ПАРКОВЫЙ", расположенный в центре столицы, полностью прекратил работу после вражеских атак, передает УНН со ссылкой на заявления Датацентра.

В результате серии ударов со стороны рф по состоянию на 01.10.2026 г. площадка Датацентра "ПАРКОВЫЙ" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно 

- говорится в заявлении.

В Датацентре подчеркнули: главное, что сотрудники целы, а данные клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС.

В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео23.09.26, 17:52 • 10911 просмотров

Напомним

Последние систематические удары России по дата-центрам в Украине вызывают временные проблемы у сотен тысяч абонентов, вынуждая власти принимать дополнительные меры безопасности. В то же время специалисты подчеркивают, что из-за автономности провайдеров и децентрализованной архитектуры полностью обесточить связь в стране агрессор не сможет.

Антонина Туманова

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