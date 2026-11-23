Цены на природный газ в Европе 23 ноября подскочили после резкого снижения прогнозов температуры, что усилило давление на запасы, и без того ограниченные из-за перебоев в экспорте, вызванных войной США и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник фьючерсы на эталонный контракт подскочили на 8,6% — до 96,075 евро за мегаватт-час, что стало крупнейшим внутридневным ростом более чем за неделю, и рынок, похоже, будет расти третий день подряд, пишет издание. Уровни запасов газа в европейских хранилищах остаются значительно ниже сезонного среднего, поскольку регион вступает в пиковый период зимнего спроса.

До выходных прогнозы указывали на кратковременное похолодание на этой неделе, после которого должны были установиться более теплые, чем обычно, условия. Однако последние обновления метеорологических моделей показывают совершенно иную картину: ожидается, что похолодание на северо-западе Европы продлится до начала декабря.

Согласно данным Atmospheric G2, на этой неделе температура на северо-западе Европы будет примерно на 3–5°C ниже 30-летнего среднего показателя, а в начале декабря — примерно на 5–8°C ниже нормы. По данным MetDesk, в начале — середине недели также существует риск ослабления ветра в Германии, Дании и Нидерландах, что может негативно повлиять на выработку ветровой энергии.

Тем временем мировые поставки газа остаются ограниченными. Крупнейший европейский поставщик газа по трубопроводам, Норвегия, продолжает сталкиваться с постоянными перебоями на некоторых объектах, что ограничивает поставки на континент. В последнее время также наблюдается эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, что свидетельствует о малой вероятности скорого ослабления перебоев в поставках.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что может возобновить войну с Ираном в следующем году, если переговоры не приведут к дипломатическому урегулированию.

Трамп пригрозил ударами по Ирану после Нового года

На этой неделе в Азии также ожидается похолодание, которое может усилить конкуренцию за мировые поставки СПГ. Согласно прогнозам, в Японии и Южной Корее, а также на востоке и юге Китая ожидается похолодание, прежде чем температура поднимется выше нормы с середины этой недели до начала декабря.

"Европейский спрос немного вырос благодаря погоде, а в Юго-Восточной Азии наблюдается устойчивый спрос на спотовом рынке, что в краткосрочной перспективе привело к росту цен на фоне того, что рынок по-прежнему борется с геополитическими рисками", — сказала Флоренс Шмит, стратег Rabobank в Лондоне.

Фьючерсы на газ в Нидерландах, европейский газовый стандарт, на ближайший месяц выросли на 4,9%, достигнув 92,77 евро за мегаватт-час к 8:40 утра в Амстердаме.

Украина заключила новый контракт на три партии сжиженного газа из США на зиму