Количество российских диверсионных инцидентов в Европе выросло на 16% за год до сентября 2026 года, причем все более квалифицированные оперативники используют более сложные методы подрыва. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Ключевые союзники Украины обвинили Москву в проведении общеевропейской кампании атак с использованием дронов и кибератак, чтобы сорвать их поддержку Киева, включая попытку атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига в августе, отмечает издание. Москва отвергла обвинения западных правительств и разведывательных служб.

IISS заявил, что, хотя неквалифицированные новобранцы по-прежнему выполняли большинство операций, полу-квалифицированный уровень теперь использует более сложные методы, включая самодельные взрывные устройства с детонаторами с таймером и дистанционным управлением.

"Аресты устраняют посредников, но вряд ли сдержат RIS (российские разведывательные службы), которые ими управляют", – говорится в сообщении.

Аналитический центр заявил, что Германия и Польша в наибольшей степени останутся целями атак, поскольку их транспортные, логистические и промышленные сети имеют ключевое значение для поставок Украине.

4 августа в Лейпциге возле украинского грузового самолета "Антонов" был обнаружен начиненный взрывчаткой дрон. Следователи подозревают, что второй беспилотник столкнулся с грузовым самолетом DHL вскоре после приостановки работы аэропорта.

Аэропорт является грузовым и военно-логистическим центром, используемым для военных поставок.

"На атаки на критическую инфраструктуру (в частности, военно-промышленную и транспортную) пришлось более половины зарегистрированных инцидентов в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года", – сообщил IISS.

Во вторник Великобритания предупредила оборонные компании, работающие с украинскими военными, что они сталкиваются с возросшей угрозой диверсий со стороны России.

Британская разведка MI5 предупредила оборонные компании, что они являются мишенью для российских атак

Посольство России в Лондоне тогда заявило: "Россия не имеет планов, причин или намерений атаковать Великобританию".

В прошлом году группа британских мужчин была приговорена к тюремному заключению за поджог бизнеса, связанного с Украиной. В сентябре мужчине было предъявлено обвинение в передаче российской разведке информации о фабрике по производству дронов.