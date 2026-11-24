Британская внутренняя разведка MI5 предупредила британские оборонные компании о повышенном риске российских атак, таких как поджоги, из-за их поддержки Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

24 ноября британская разведка провела закрытую встречу с генеральными директорами и ведущими деятелями отечественной оборонной промышленности, чтобы проинформировать их об угрозе, исходящей от москвы.

После встречи Национальное управление по охране и безопасности Великобритании (NPSA) — подразделение MI5, отвечающее за безопасность, — выпустило публичное предупреждение для британских организаций, участвующих в оказании помощи Украине в войне, предупредив, что российское государство нацелено на них.

Этот шаг был предпринят после участившихся в этом году попыток диверсий в отношении европейских оборонных объектов.

В Великобритании уже действуют меры защиты критически важной национальной инфраструктуры и оборонных компаний, включая специализированную охрану ядерных объектов, а также разведывательные и контртеррористические службы. Однако теперь она просит компании принять меры для защиты от этой опасности.

Министр вооружённых сил Великобритании Луиза Сандгер-Джонс заявила в своём сообщении после встречи, что оборонным компаниям было рекомендовано принять "практические меры для защиты своих сотрудников, технологий и цепочек поставок" в связи с усилением российской угрозы.

Эти шаги включают удаление информации о компаниях с веб-сайтов и из социальных сетей, включая сведения об оборонных объектах, оружии, операциях и должностных обязанностях персонала.

NPSA также рекомендовало сотрудникам оборонных компаний "по возможности избегать предсказуемых рутинных действий", что затруднит их превращение в мишень для россии через её посредников или разведывательные службы.

В сентябре гражданину Великобритании из Суиндона были предъявлены обвинения в преступлениях против национальной безопасности после того, как он, предположительно, участвовал в плане, разработанном по поручению российского ГРУ, по диверсии в отношении заводов по производству дронов.

Американские бомбардировщики передислоцировали из Великобритании из-за угрозы, связанной с Ираном — Трамп