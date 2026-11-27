Російських диверсій у Європі за рік побільшало на 16% - звіт
Київ • УНН
За рік до вересня 2026-го кількість диверсійних інцидентів у Європі зросла на 16%. Найчастіше цілями були транспорт і промисловість.
Кількість російських диверсійних інцидентів у Європі зросла на 16% за рік до вересня 2026 року, причому дедалі кваліфікованіші оперативники використовують складніші вибухові методи. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ключові союзники України звинуватили москву у проведенні загальноєвропейської кампанії атак дронів та кібератак, щоб зірвати їхню підтримку Києва, включаючи спробу атаки безпілотника в аеропорту Лейпцига у серпні, зазначає видання. москва відкинула звинувачення західних урядів та розвідувальних служб.
IISS заявив, що, хоча некваліфіковані новобранці все ще виконували більшість операцій, напівкваліфікований рівень тепер використовує складніші методи, включаючи саморобні вибухові пристрої з детонаторами з таймером та дистанційним керуванням.
"Арешти усувають посередників, але навряд чи стримають RIS (російські розвідувальні служби), які ними керують", – йдеться у повідомленні.
Аналітичний центр заявив, що Німеччина та Польща найбільше залишатимуться мішенями для атак, на тлі того, як їхні транспортні, логістичні та промислові мережі є ключовими для постачання Україні.
4 серпня у Лейпцигу поблизу українського вантажного літака "Антонов" було виявлено дрон, начинений вибухівкою. Слідчі підозрюють, що другий безпілотник зіткнувся з вантажним літаком DHL невдовзі після призупинення роботи аеропорту.
Аеропорт є вантажним та військово-логістичним центром, який використовується для військових поставок.
"На напади на критичну інфраструктуру (зокрема військово-промислову та транспортну) припадало понад половину зареєстрованих інцидентів між жовтнем 2025 року та вереснем 2026 року", – повідомив IISS.
У вівторок Велика Британія попередила оборонні компанії, які працюють з українськими військовими, що вони стикаються зі збільшеною загрозою диверсій з боку росії.
Британська розвідка MI5 попередила оборонні компанії, що вони є мішенню для російських атак24.11.26, 16:20 • 5086 переглядiв
Посольство росії в Лондоні тоді заявило: "росія не має планів, причин чи намірів атакувати Велику Британію".
Минулого року групу британських чоловіків було ув'язнено за підпал бізнесу, пов'язаного з Україною. У вересні чоловікові було висунуто обвинувачення у наданні російській розвідці інформації про фабрику з виробництва дронів.