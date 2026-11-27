Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні

Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні

Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні

Україна провела операцію в Лівії без координації з Європою - Зеленський після розмови із Мелоні