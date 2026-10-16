"В какой-то момент я всё раскрою": Трамп пообещал обнародовать неизвестные детали войны Украины и россии

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает некоторыми подробностями о войне России против Украины, которые впоследствии намерен обнародовать. Так американский лидер ответил на вопрос журналиста о своих призывах к смене украинского руководства и ответственности российского диктатора владимира путина за начало войны, передает УНН.

Детали

Во время общения с прессой журналист напомнил американскому президенту о его критике украинских ударов по территории России и предыдущих высказываниях о необходимости смены президента Украины. В частности, представитель СМИ поинтересовался, не забыл ли Трамп, что именно владимир путин начал войну против Украины.

В ответ американский лидер заявил, что располагает информацией, которую пока не готов обнародовать.

"Знаете, мне известны подробности, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти подробности. Но меня ничего не волнует, кроме одного: я хочу, чтобы эта война наконец закончилась", — заявил Трамп.

Президент США вновь подчеркнул значительные людские потери в результате боевых действий. По его утверждению, в среднем ежемесячно на войне погибают около 25 тысяч военнослужащих, а в прошлом месяце число погибших якобы достигло 32 тысяч. Независимого подтверждения этих цифр он не привел.

Трамп также отметил, что продолжает переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, что оба лидера, а я веду переговоры с ними обоими, также хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что она закончится. Это все, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась", — добавил американский президент США.

При этом Трамп не уточнил, какие именно подробности намерен раскрыть и когда это может произойти. Также он не дал прямого ответа на вопрос об ответственности путина за развязывание полномасштабной войны.

Контекст

Ранее Трамп неоднократно критиковал украинского президента Владимира Зеленского, в частности из-за его позиции по мирным переговорам с россией. Кроме того, американский лидер выражал недовольство украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, связывая их с повышением мировых цен на энергоносители.

В то же время Украина подчеркивает, что удары по российским военным и энергетическим объектам, обеспечивающим агрессию, являются ответом на систематические атаки россии по украинским городам и критической инфраструктуре.