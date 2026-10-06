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Генштаб: за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше - під Костянтинівкою та Покровськом

Київ • УНН

 • 412 перегляди

російські війська завдали 57 авіаударів і здійснили 1780 обстрілів. Сили оборони відбили 118 атак, найбільше - на Костянтинівському напрямку.

Генштаб: за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше - під Костянтинівкою та Покровськом

За добу 5 жовтня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби, крім того, залучив для ураження 6014 дронів-камікадзе та здійснив 1780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ та здійснили 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ізбицьке та Тернова.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне та Дерилове.

На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

"Одні з пріоритетних цілей" - Генштаб розкрив географію нових уражень по окупантах03.10.26, 10:45 • 5612 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів: в районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного та Кучерового Яру.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів, 14 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, ворожий РЕБ, дев’ять спеціальних засобів, пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів, два склади паливно-мастильних матеріалів та одне укриття окупантів. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 12 пунктів управління БпЛА та 45 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 199 безпілотних літальних апаратів різних типів

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Успішне, Різдвянка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За даними ISW, у вересні рф не захопила 1301 кв. км, а втратила до 175,18 кв. км території. Заяви кремля назвали частиною когнітивної війни.

Сили оборони продовжують "мінусувати" російські бази дронів і ППО - Генштаб розкрив деталі28.09.26, 12:09 • 4738 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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