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"Одні з пріоритетних цілей" - Генштаб розкрив географію нових уражень по окупантах

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Сили оборони уразили базу ударних БпЛА біля Донецька. Також пошкоджено пункти управління, переправу, ремонтну базу та склад рф.

"Одні з пріоритетних цілей" - Генштаб розкрив географію нових уражень по окупантах
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ 3 жовтня підтвердив ураження місця запуску ударних дронів окупантів у районі Донецька, а також пункт управління та переправу противника, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

У районі Донецька Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА

- вказали у Генштабі.

Такі об'єкти, як зазначається, "є одними з пріоритетних цілей". Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України.

"У районі Нової Таволжанки Бєлгородської області рф українські воїни завдали ураження пункту управління противника. Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли. Крім того, у районі Громівки Херсонської області уражено ремонтну базу окупантів. У районі Вознесенівки Бєлгородської області рф українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів російських окупантів", - повідомили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

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