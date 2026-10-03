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"Одни из приоритетных целей" - Генштаб раскрыл географию новых поражений по оккупантам

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Силы обороны поразили базу ударных БПЛА возле Донецка. Также повреждены пункты управления, переправа, ремонтная база и склад рф.

"Одни из приоритетных целей" - Генштаб раскрыл географию новых поражений по оккупантам
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ 3 октября подтвердил поражение места запуска ударных дронов оккупантов в районе Донецка, а также пункта управления и переправы противника, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, 2 октября и в ночь на 3 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов.

В районе Донецка Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА

- указали в Генштабе.

Такие объекты, как отмечается, "являются одними из приоритетных целей". Систематическое их поражение направлено на уменьшение возможностей российской армии применять ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

"В районе Новой Таволжанки Белгородской области рф украинские воины нанесли поражение пункту управления противника. Также в районе Новоочеретуватого Донецкой области поражена переправа через реку Мокрые Ялы. Кроме того, в районе Громовки Херсонской области поражена ремонтная база оккупантов. В районе Вознесеновки Белгородской области рф украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств российских оккупантов", - сообщили в Генштабе.

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Юлия Шрамко

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