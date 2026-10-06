Генштаб: за сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений, наиболее горячо — под Константиновкой и Покровском

За сутки 5 октября на фронте произошло 118 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемые авиабомбы, кроме того, привлек для поражения 6014 дронов-камикадзе и осуществил 1780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиационных удара с применением семи КАБ и осуществили 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слободожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое и Терновая.

На Купянском направлении враг пять раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Довгенького. Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное и Дерилово.

На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Попасной, Иллиновки, Осикового, Райского, Русиного Яра, Вольного и Кучерового Яра.

Пятнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Светлое, Новогришино, Васильевка, Сергеевка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 40 оккупантов, 14 — ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, вражеское РЭБ, девять специальных средств, пункт управления БПЛА, один склад боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов и одно укрытие оккупантов. Повреждены три единицы автомобильной техники, пушка, два специальных средства, 12 пунктов управления БПЛА и 45 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 199 беспилотных летательных аппаратов различных типов — говорится в сводке.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Успешное, Рождественка и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, один раз атаковав в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

По данным ISW, в сентябре рф не захватила 1301 кв. км, а потеряла до 175,18 кв. км территории. Заявления кремля назвали частью когнитивной войны.

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