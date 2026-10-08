Українські військові дронами FP-1 уразили один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів рф у салаваті

Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть

Південна Корея заявила про відкликання посла з України на тлі ситуації з полоненими КНДР

Графіків побільшало, через ворожі атаки перебої зі світлом у чотирьох областях

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Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА

Трамп перед виборами роздає американцям $2,35 млрд - Reuters

російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини

Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті

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