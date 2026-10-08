Українські військові дронами FP-1 уразили один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів рф у салаваті
Київ • УНН
Після атаки на підприємстві “Газпром нефтехим Салават” виникла пожежа.
Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Салаваті Республіки Башкортостан рф, там виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Зазначається, що удару по підприємству завдали 8 жовтня.
"Газпром нефтехим Салават" - це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів рф. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.
У Генштабі наголосили, що це підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
"Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили в Генштабі.
В українській оборонній компанії Fire Point підтвердили удар по НПЗ у Салаваті і повідомили, що удар був завданий дронами FP-1.
"До НПЗ в Башкортостані сьогодні завітали дрони FP-1. Понад 1300 км від кордону з Україною", - зазначили у компанії.
Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман також підтвердив удар по цьому нафтопереробному і нафтохімічному комплексу рф.
Українські БПЛА FP-1 уразили московський нафтопереробний завод20.09.26, 08:50 • 29629 переглядiв