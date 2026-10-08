Украинские военные дронами FP-1 поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф в салавате

Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить

Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР

Графиков стало больше, из-за вражеских атак перебои с электричеством в четырех областях

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Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА

Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters

российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человека

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

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