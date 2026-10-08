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The New York Times

Украинские военные дронами FP-1 поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф в салавате

Киев • УНН

 • 868 просмотра

После атаки на предприятии «Газпром нефтехим Салават» возник пожар.

Украинские военные дронами FP-1 поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф в салавате

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Салавате Республики Башкортостан рф, там возник пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Отмечается, что удар по предприятию был нанесён 8 октября.

"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф. Предприятие имеет мощность по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.

В Генштабе подчеркнули, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооружённых сил рф.

"Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", — подчеркнули в Генштабе.

В украинской оборонной компании Fire Point подтвердили удар по НПЗ в Салавате и сообщили, что удар был нанесён дронами FP-1.

"На НПЗ в Башкортостане сегодня наведались дроны FP-1. Более 1300 км от границы с Украиной", — отметили в компании.

Соучредитель украинского производителя дальнобойного вооружения Fire Point Денис Штилерман также подтвердил удар по этому нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу рф.

Украинские БПЛА FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий завод20.09.26, 08:50 • 29629 просмотров

Евгений Царенко

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